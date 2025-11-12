Verband muss Nachfolger suchen: Winiarski tritt als Volleyball-Bundestrainer zurück

Familie, Doppelbelastung, Gesundheit: Michal Winiarski erklärt offen, warum er seinen Vertrag bei den deutschen Volleyballern nicht erfüllt.
Berlin - Volleyball-Bundestrainer Michal Winiarski hat sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. Der DVV will in den kommenden Wochen mit mehreren potenziellen Nachfolger-Kandidaten Gespräche führen. Der 42 Jahre alte Winiarski betreute das Nationalteam der Männer seit Anfang 2022 und hatte erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag bis 2028 verlängert.