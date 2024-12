Verbale Breitseiten: So liefen AfD-Veranstaltung und Gegendemo in Hardt

So liefen AfD-Veranstaltung und Gegendemo in Hardt

1 Bunt gemischt war die Gruppe der Gegendemonstranten. Auch die „Omas gegen Rechts“ und der „Offene Antifaschistische Treff Villingen-Schwenningen“ beteiligte sich. Foto: Dold

Punsch oder Glühwein? Das war am Freitagnachmittag eine überaus politische Frage. Während bei „Alfreds Adfend“ – Veranstalter war der AfD-Kreisverband – Glühwein konsumiert wurde, gab es wenige Meter weiter bei der Gegendemo unter dem Motto „Hardt bleibt bunt und vielfältig“ Punsch.









Breitseiten gab es von beiden Seiten – diese blieben aber verbaler Art, so dass die drei Polizisten sich in aller Ruhe einen Kaffee in der Bäckerei holen konnten. „Wir sind tiefenentspannt. Es ist eine angemeldete Demonstration. Deswegen ist die Polizei dabei“, klärte ein Beamter auf.