Verbände kämpfen für Gäubahn: Drei Milliarden Euro für vier Züge pro Stunde im Tunnel?

Verbände fordern: Die Gäubahn soll weiterhin bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof fahren. Der Pfaffensteigtunnel sei ein teures Prestigeprojekt ohne echten Nutzen.
Unter Federführung des Fahrgastverbands Pro Bahn haben der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) Baden-Württemberg, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Landesnaturschutzverband (LNV) und weitere Organisationen beim Eisenbahnbundesamt eine kritische Stellungnahme mit konkreten Gegenvorschlägen zum geplanten Pfaffensteigtunnel eingereicht. Das teilen die Verbände in einer Pressemitteilung mit.