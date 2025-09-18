Verbände kämpfen für Gäubahn: Drei Milliarden Euro für vier Züge pro Stunde im Tunnel?

Verbände fordern: Die Gäubahn soll weiterhin bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof fahren. Der Pfaffensteigtunnel sei ein teures Prestigeprojekt ohne echten Nutzen.

Unter Federführung des Fahrgastverbands Pro Bahn haben der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) Baden-Württemberg, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Landesnaturschutzverband (LNV) und weitere Organisationen beim Eisenbahnbundesamt eine kritische Stellungnahme mit konkreten Gegenvorschlägen zum geplanten Pfaffensteigtunnel eingereicht. Das teilen die Verbände in einer Pressemitteilung mit.

Die Kernforderung: Die Züge der Gäubahn müssen auch über 2027 hinaus über die Panoramabahn direkt in den Stuttgarter Hauptbahnhof fahren. „Tausende Pendlerinnen und Pendler dürfen nicht zum zusätzlichen Umstieg in Stuttgart-Vaihingen gezwungen oder auf die Straße verdrängt werden. Mit überschaubaren Mitteln lässt sich die Panoramastrecke bis zur Fertigstellung einer neuen Zuführung erhalten – das ist der einzig sinnvolle Weg“, betonen die Verbände.

Kritik am geplanten Tunnel

Der geplante Pfaffensteigtunnel sei hingegen ein überdimensioniertes Milliardenprojekt ohne unmittelbaren Nutzen. Trotz Baukosten von rund 3 Milliarden Euro könnten realistischerweise nur vier Züge pro Stunde und Richtung verkehren – auf Kosten dringend nötiger Engpassbeseitigungen etwa auf der Rheintalbahn oder der Strecke Mannheim–Frankfurt.

„Klimaschutz bedeutet, bestehende Infrastruktur zu nutzen, Fahrgäste an die Schiene zu binden und Engpässe zu beseitigen – nicht Milliarden in ein Prestigeprojekt ohne echten Mehrwert zu stecken“, so die Verbände.

Die Verbände fordern: Die Gäubahn müsse durchgehend an den Hauptbahnhof angebunden bleiben. Der Bundestag dürfe den Pfaffensteigtunnel erst beschließen, wenn zentrale Engpässe behoben, Alternativen ernsthaft geprüft und ein neuer Wirtschaftlichkeitsnachweis erbracht sind.