Verantwortung in jungen Jahren: Der 14-jährige Dejan Oelke gibt einen Schachkurs in der Seelbacher Katharinenkirche

1 Dejan Oelke am Schachbrett: Der 14-jährige Schüler bietet ab dem kommenden Montag in der Seelbacher Katharinenkirche einen Schachkurs für Jung und Alt an. Foto: Köhler

Dejan Oelke hat das „königliche Spiel“ für sich entdeckt. Der Seelbacher Schüler leitet ab Montag sogar einen eigenen Schachkurs. Mit jedem, der Interesse hat – ob alt oder jung – will er in der Katharinenkirche seine Faszination teilen.









Es ist für ihn eine „große Freude“, dass Pfarrerin Anke Doleschal ihm das Vertrauen schenkt, Verantwortung zu übernehmen. „Ich finde es toll, dass ich das machen darf“, sagt Dejan Oelke im Gespräch mit unserer Redaktion am Freitagmittag in der Katharinenkirche. Ab Montag will er hier Erwachsenen, Kindern oder einfach „jeden, der Interesse hat“ an das Schachspielen heranführen, beziehungsweise Taktiken und Strategien vermitteln.