Verantwortliche im Gespräch: Das hat die Sozialarbeit im Lahrer Westen erreicht

1 Vorstellung der Gemeinwesenarbeit Lahrer Westen (von links): FSJlerin Laura Huber, Streetworker Thomas Hug sowie die Sozialarbeiterinnen Celina Moser und Kim Suhr. Foto: Baublies

Die Gemeinwesenarbeit Lahrer Westen besteht seit etwa zwei Jahren. Sozialarbeiterin Celina Moser und Bernd Krieg, der Leiter der Abteilung Jugend im Lahrer Rathaus, sprechen darüber, was das Team bis heute erreicht hat.









Gemeinwesenarbeit hat mitunter etwas Erfrischendes. Am zweiten Tag der Sportwoche ist der Sommer wieder da. In der Sonne auf dem Bolzplatz neben dem Sophie-Scholl-Kindergarten in Kippenheimweiler geht das Team die Herausforderungen des Sommertags am späten Vormittag pragmatisch an: Ein mit Wasser gefüllter Eimer und ausreichend weiche Putzschwämme sind selbsterklärend. Es ist der zweite Tag der Sportwoche. Und in der Sonne trocknen die nassen Klamotten der Teilnehmer der Wasserschlacht schnell wieder.