Verantwortliche empört: Grober Unfug in der Trillfinger Kirche

1 In der Trillfinger Valentinskirche wurden vom Kindergarten angefertige kleine Ostergeschenke entwendet und weggeworfen. Auch danach kam es immer wieder zu grobem Unfug in der Kirche. Foto: Kost

Vandalismus in der Valentinskirche und Beschädigungen am Osterbrunnen vor der Kirche sorgen für große Verärgerung. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende reagierte darauf mit einer Anzeige. Was ist passiert?









Benimmt man sich so in einer Kirche? Geht man so mit Sachen um, in die Erzieherinnen des örtlichen Kindergartens viel Herzblut, Zeit und Material gesteckt haben? Das Trillfinger Gemeindeteam sowie der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Martin Beuter sind jedenfalls empört über die sinnlosen Beschädigungen, die in den vergangenen Tagen angerichtet wurden.