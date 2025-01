Veranstaltungstipps der Redaktion: Das wird in Lahr und Region am Wochenende geboten

Das wird in Lahr und Region am Wochenende geboten

Was geht in Lahr und Region in den nächsten Tagen? Die Highlights fürs Wochenende sind hier zusammengefasst.









CBS-Theater: In der City-Ballett-Schule in der Tramplerstraße 35 in Lahr wird es am Samstag, 11. Januar, und auch am Sonntag, 12. Januar, zwei Tanztheater-Aufführungen geben. Das Stück „Reflektion. Duft der Zeit“ basiert laut Veranstalter auf der Schaffung von Metaphern über die Zeit. Unter der künstlerischen Leitung und Dramaturgie von Gabriel Torres Morandi arbeiten die Akteurinnen Amelie Karl und Phoebe Wacker auf der Bühne mit Werkzeugen des Körpertheaters. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Tickets gibt es im Kulturbüro Lahr, unter kultour@lahr.de oder unter Telefon 07821/95 02 10. (Samstag/Sonntag)