Veranstaltungstipp: Modellflieger schwingen sich in Albstadt in die Lüfte

1 Modellflieger treffen sich am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, auf dem Flugplatz auf Seelwiesen. Foto: Wahl Der Verein „Firebirds Albstadt“ lädt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, zum Schaufliegen auf den Flugplatz auf Seelwiesen bei Tailfingen ein.







Der Verein „Firebirds Albstadt“ veranstaltet am kommenden Wochenende, 13. und 14. September, jeweils ab 10 Uhr auf dem Modellflugplatz auf Seelwiesen zwischen Lichtenbol und Zitterhof ein Schaufliegen. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Modellpiloten sowie modellflugbegeisterte Zuschauer. Modellpiloten können ihre Lieblingsstücke – alle Klassen bis 25 Kilogramm – in Szene Setzen, egal ob Elektro-, Verbrenner- oder Turbinenantrieb, Flächen- oder Helikoptermodell.