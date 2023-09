Eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte präsentierte Jürgen Seitz gemeinsam mit weiteren Musikern den 50 Gästen bei einem Sommerkonzert. Die Veranstaltungsreihe „Kultursommer auf dem Ottenweier Hof“ geht am Sonntag in die letzte Runde.

Klassische Musik, die in einem einmaligen Ambiente virtuos gespielt wurde, begeisterte die Zuhörer beim Sommerkonzert auf dem Ottenweier Hof. Hausherr Jürgen Seitz stellte bei diesem mit verschiedenen musikalischen Begleitern seine Vielseitigkeit unter Beweis.

Mit Heimatmusik ist Jürgen Seitz als Mitglied der gleichnamigen Schwarzwaldfamilie international berühmt geworden, weshalb viele Zuhörer seinen Namen auch mit dieser Art der Musik verbinden. Weniger bekannt ist jedoch, dass der aus Heiligenzell stammende Musiker an der Musikhochschule Freiburg studiert hat und dabei den Kontrabass so herausragend spielen lernte, dass sogar eine Aufnahme bei den Berliner Philharmonikern im Raum stand.

Seitz blieb jedoch eigenständiger Musiker und ließ sich 1980 auf dem Ottenweier Hof zwischen Ichenheim und Schutterzell nieder. Das letzte Rittergut der Ortenau renovierte er liebevoll und baute es zu einem Schmuckstück aus, wo er schon viele Besucher bei seinen Konzerten und vielen privaten Feiern begeisterte hat.

50 Gäste kamen zum Konzert

So warteten auch am Sonntag 50 Gäste schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn auf den Einlass in den idyllischen Hof. Nachdem zum Auftakt ein Glöckchen ertönte, begrüßte der Hausherr persönlich alle Besucher. Im Schatten eines großen Nussbaums war eine Kaffeetafel gedeckt, an der sich die Besucher stärken konnten, bevor das mit Spannung erwartete Konzert begann.

Der musikalische Teil fand im stilvoll eingerichteten Musikzimmer des Hauptgebäudes statt. Für die Besucher waren im Halbkreis rund um den Flügel Stühle aufgestellt worden. Jürgen Seitz stellte seinen musikalischen Begleiter am Flügel, Thomas Roese, vor.

Die Musiker präsentierten bekannte Stücke großer Komponisten

Er war für den ursprünglich angekündigten Thomas Scheffold eingesprungen, weil dieser verhindert war. Schon beim ersten Musikstück – einer Prelude aus dem 17. Jahrhundert – wurde deutlich, dass beide Musiker ausgezeichnet harmonierten und sowohl Jürgen Seitz seinen Kontrabass als auch Thomas Roese das Klavier virtuos beherrschte.

Sie nahmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Jahrhunderte und brachten bekannte Musikstücke von großen Komponisten zu Gehör: Das „Air“ von Johann Sebastian Bach durfte ebenso wenig fehlen wie ein „Largo“ von Antonio Vivaldi, ein „Andante“ von Wolfgang Amadeus Mozart oder eine Serenade von Franz Schubert. Seitz stellte die Musikstücke zunächst vor und erzählte auch Anekdoten über die herausragenden Persönlichkeiten.

Künstler werden mit Beifall belohnt

Bei einem Musikstück konnte Pianist Roese eine Pause einlegen: Als besonderer Gast zeigte Dietmar Schlager sein ebenfalls herausragendes Können am Klavier. Er absolvierte zusammen mit Kontrabassist Wolfgang Nehlert bereits zahlreiche Konzerte und hatte den Besitzer des Ottenweier Hofs erst vor wenigen Wochen kennengelernt. Nehlert hatte ebenfalls an der Freiburger Musikhochschule bei dem selben Professor studiert, bei dem auch Seitz viel gelernt hatte – allerdings viele Jahre später. Erstmals traten Nehlert, Schlager und Seitz bei dem Sommerkonzert nun gemeinsam auf und präsentierten ein bekanntes Stück aus der Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini. Der gemeinsame Auftritt wurde mit viel Beifall bedacht.

Mit dem Ohrwurm „Yesterday“ und der „Ode an die Freude“ von Beethoven beendeten Jürgen Seitz und Thomas Roese dann das Programm, wobei bei der 9. Sinfonie auch Wolfgang Nehlert am Kontrabass mitspielte. Die vom Publikum mit viel Beifall geforderte Zugabe spielten dann Seitz und Roese, wobei die Zuhörer zum Mitsingen aufgefordert wurden und dies auch gerne taten: „Guten Abend, gute Nacht“ mit der bekannten Melodie von Johannes Brahms.

Nächste Veranstaltung

Mit einem mittelalterlichen Treiben mit der Gruppe „Gänzlich unverzagt“ wird am Sonntag, 10. September, die Veranstaltungsreihe „Kultursommer auf dem Ottenweier Hof“ ab 12.30 Uhr ausklingen. Eine Anmeldung unter Telefon 07808/73 77 oder per E-Mail an juergen@ottenweierer-hof.de ist erforderlich.