Veranstaltungsreihe in Schiltach: Das steht bei „Kultur im Stadtgarten“ auf dem Programm

Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Stadtgarten 2024“ in Schiltach bietet an vier Freitagen im August vielfältige Unterhaltung.

Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Stadtgarten 2024“ startet am Freitag, 2. August, mit einem Konzert von Sibylle und Bodo Schaffrath. Sie werden die Texte bekannter englischer Songs auf Deutsch übersetzen und die Geschichte hinter dem Musikstück erzählen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Martin-Luther-Haus statt.

Weiter geht es am Freitag, 17. August, mit dem Auftritt von Autorin und Produzentin Annette Reeker. Sie schreibt unter dem Pseudonym Anna Tebbe die „Schwarzwald-Krimis“, deren Produktion nun schon drei Mal in Schiltach stattfand. Moderator Christoph Plum kommt mit ihr ins Gespräch und entlockt ihr laut Ankündigung die ein oder andere Geschichte aus dem Nähkästchen der Filmproduktion. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bernd Leix liest vor

Am Freitag, 23. August, liest Bernd Leix aus seinem Roman „Silberwolf“. Leix, 1963 in Klosterreichenbach geboren, hat Forstwirtschaft studiert und lebt in Freudenstadt. Im Kinzigtal betreute er als Revierförster viele Jahre die Wälder rings um Alpirsbach. Seit 2005 veröffentlicht er Regionalkrimis, in denen Wald und Natur stets eine wichtige Rolle spielen, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Historischer Krimi

Heidrun Hurst liest am Freitag, 30. August, aus ihrem historischen Krimi „Die Kräutersammlerin und der zweifache Tod“. Es ist der dritte Fall für Heilerin und Kräutersammlerin Johanna und den Flößer Lukas, die im mittelalterlichen Schiltach ermitteln, heißt es in der Ankündigung zum Inhalt.

Dieses Mal wird das „Städtle“ von mehreren Verbrechen erschüttert: Stallbesitzer Merckel liegt ermordet in der Schweinesuhle, in einer Hütte im Waldwird eine tote Frau gefunden, und Johannas Freundin Ida muss sich ihrem Schicksal stellen. Johanna und Lukas setzen alles daran, die Fälle aufzuklären – doch je tiefer sie graben, desto verworrener wird das Geflecht aus Missgunst und Geheimnissen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.