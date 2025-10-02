Veranstaltungsreihe in Nagold: Kulturwinter in Mindersbach

Die Reihe startet am Sonntag, 26. Oktober, mit „Schwäbisch und Gesang“ im Bürgerhaus Mindersbach.

Der „Kulturwinter im Bürgerhaus Mindersbach“ wird in der Saison 2025/2026 fortgesetzt. Unter der Federführung von Florian Hummel hat ein Mindersbacher Team ehrenamtlich ein neues Programm geplant. „Es hat mir wieder große Freude gemacht, mit Michael Kalmbach, Peter Frey und Margret Hummel vier besondere Highlights zu finden und gemeinsam organisatorisch vorzubereiten“, lobt der Stadtmusikdirektor im Ruhestand das engagierte Team.

Von Blues bis Klassik Die Reihe startet am Sonntag, 26. Oktober, um 17 Uhr mit „Schwäbisch und Gesang“. Der Autor und Historiker Günther Bentele trägt Gedichte von Sebastian Blau und Enderle vor, als Umrahmung erklingen romantische Lieder, interpretiert von Thomas Pfeiffer (Gesang) und Martin Kalmbach (Klavier).

Am Sonntag, 9. November 17 Uhr musiziert das Trio Japonica als Hommage an den Komponisten Bertold Hummel zum 100. Geburtstag einige seiner Kammermusikwerke. Im Mittelpunkt steht ein Trio, das er seinem Sohn Florian gewidmet hat. Das exzellente Ensemble mit Kaoru Minamiguchi (Violine/Viola), Rie Miyauchi (Klarinette) und Chikako Inoue (Klavier) rundet den Abend mit japanischer Musik ab.

Unsere Empfehlung für Sie Kulturwinter Mindersbach Versierte und einfallsreiche Instrumentalisten Zum dritten Mal in dieser Saison trafen sich Freunde des Kulturwinters im Mindersbacher Bürgersaal. Das Platzangebot hielt dem Besucherandrang gerade noch stand.

Für die wachsende Fangemeinde des Blues wird es am Sonntag, 25. Januar, um 17 Uhr einen Auftritt von „Black Patti“ aus München geben. Peter Crow C. (Gitarre, Gesang, Blues Harp) und Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer (Gitarre, Gesang, Mandoline) werden ein äußerst abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Mit Emilie Caupin (Mezzosopran) und Konrad Sautter (Klavier) endet die Reihe am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr mit einem stimmungsvollen Liederabend. Es werden Werke von Mozart, Bizet, Poulenc und anderen Komponisten zu Gehör gebracht.

Alle Veranstaltungen finden im Bürgerhaus Mindersbach, Weinstraße 29, statt.

Weitere Informationen unter www.agsd-mindersbach.de oder bei Florian Hummel über florian.hummel123@gmail.com