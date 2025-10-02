Veranstaltungsreihe in Nagold: Kulturwinter in Mindersbach

Die Reihe startet am Sonntag, 26. Oktober, mit „Schwäbisch und Gesang“ im Bürgerhaus Mindersbach.
Der „Kulturwinter im Bürgerhaus Mindersbach“ wird in der Saison 2025/2026 fortgesetzt. Unter der Federführung von Florian Hummel hat ein Mindersbacher Team ehrenamtlich ein neues Programm geplant. „Es hat mir wieder große Freude gemacht, mit Michael Kalmbach, Peter Frey und Margret Hummel vier besondere Highlights zu finden und gemeinsam organisatorisch vorzubereiten“, lobt der Stadtmusikdirektor im Ruhestand das engagierte Team.