Veranstaltungsreihe in Altensteig: Vorträge und Aktionen sollen „neue Räume“ schaffen

1 Zur Vorbesprechung der interkulturellen und fairen Woche trafen sich Bernhard Utters vom Internationalen Arbeitskreis Altensteig (von links), Angelika Borrmann und Jutta Herzog-Brake vom Fairtrade-Team sowie Christa Haizmann vom städtischen Kulturamt im Foyer des Rathauses. Foto: Manfred Köncke

Zum neunten Mal wird Altensteig Schauplatz der „Interkulturellen und Fairen Woche“ sein, einer Veranstaltungsreihe, die sich tatsächlich über sechs Wochen hinzieht. Los geht’s am Freitag, 13. September.









Link kopiert



Schokolade „fair“ naschen, Gerichte aus aller Welt genießen, bei der Kleidertauschparty Lieblingsstücke finden, im Erzählcafé über Schulerlebnisse berichten, am Tag des Flüchtlings das Kinderfest im Stadtgarten besuchen und in drei Vorträgen über die Weltordnung, das muslimische Leben in Deutschland und über rassistischer Ausgrenzung nachdenken – das sind Veranstaltungen und Themen der 9. „Interkulturellen und Fairen Woche“ vom 13. September bis zum 24. Oktober in Altensteig.