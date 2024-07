Veranstaltungsreihe im Nordschwarzwald: Kultursommer startet sonnig

1 Die Gäste im Vorhof vor der Alten Seminarturnhalle verfolgen gespannt das Treiben auf der Bühne. Foto: Merk

Der Startschuss des Kultursommer Nordschwarzwald in Nagold wurde bei strahlendem Sonnenschein und mit vielen Besucher gebührend gefeiert.









Der Auftakt des Kulturhighlights der Region – des Kultursommers Nordschwarzwalds – startete um eine ungewöhnliche Uhrzeit. Um exakt 16.51 Uhr klingt der Dolly-Parton-Song „9 to 5“ über den Gerichtsplatz in Nagold. Übersetzt heißt der Country-Klassiker „Neun bis fünf“, die Standard-Arbeitszeit in westlichen Gesellschaften von 9 bis 17 Uhr. Übersetzt heißt „9 to 5“ außerdem neun Minuten vor fünf.