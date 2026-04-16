Veranstaltungsreihe: Die Schallbacher Kulturtage bieten neue und bekannte Programmpunkte

Die Vorbereitungen für die Schallbacher Kulturtage sind in vollem Gang. Hauptsächlich Konzerte und eine Kunstausstellung erwarten das Publikum.
Die Peter-und-Paul-Kirche wird vom 1. bis zum 17. Mai zu einem Begegnungsort für zwölf Veranstaltungen. Die Erfahrungen mit den Kulturtagen sind erfreulich. Wie Thomas Th. Willmann, Sprecher des siebenköpfigen Organisationskomitees, sagt, sei der durchschnittliche Besuch sehr gut, manchmal sei die Kirche sogar brechend voll gewesen. Auch nehmen die Besucher die Veranstaltungen sehr positiv auf. Deshalb will man den Apéro in der Pause und nach den Veranstaltungen gerne beibehalten.