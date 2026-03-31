Veranstaltungsort in Lörrach-Haagen: Grünes Licht für Sanierung der Schlossberghalle

Die Sanierung der für Lörrach wichtigen Halle wird trotz hoher Kosten abgeschlossen. Einen Neubau gibt es nicht.
Der Gemeinderat gab die Planung der Sanierung in Auftrag. Die Schlossberghalle, Baujahr 1974, weist erhebliche bauliche und technische Mängel auf: Das Dach ist teilweise undicht, Fassade und Fenster entsprechen nicht den heutigen energetischen Anforderungen, Elektroinstallationen, Beleuchtung und Brandschutz-Vorrichtungen sind veraltet. Nach ersten Sanierungsmaßnahmen in den zurückliegenden Jahren sollen diese Mängel nun im dritten und letzten Sanierungsabschnitt behoben werden.