Veranstaltungsort in Lörrach-Haagen: Grünes Licht für Sanierung der Schlossberghalle

Die Sanierung der für Lörrach wichtigen Halle wird trotz hoher Kosten abgeschlossen. Einen Neubau gibt es nicht.

Der Gemeinderat gab die Planung der Sanierung in Auftrag. Die Schlossberghalle, Baujahr 1974, weist erhebliche bauliche und technische Mängel auf: Das Dach ist teilweise undicht, Fassade und Fenster entsprechen nicht den heutigen energetischen Anforderungen, Elektroinstallationen, Beleuchtung und Brandschutz-Vorrichtungen sind veraltet. Nach ersten Sanierungsmaßnahmen in den zurückliegenden Jahren sollen diese Mängel nun im dritten und letzten Sanierungsabschnitt behoben werden.

Nach einer Grobkostenschätzung vom vergangenen Jahr muss die Stadt dafür 4,23 Millionen Euro ausgeben, möglicherweise aber auch bis zu 50 Prozent mehr. Der Gemeinderat beauftragte bei zwei Enthaltungen die Verwaltung mit der Planung der Hallensanierung. Bis zum Sommer soll auch eine genauere Kostenberechnung vorliegen. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten dann bis Ende 2028.

„Unsere Halle ist uns lieb und teuer“, kommentierte Oberbürgermeister Jörg Lutz im Gemeinderat die vorgesehene Geldsumme. Die Investition sei aber sinnvoll, um die Halle für den Schul- und Vereinssport, für Feste und Veranstaltungen zu erhalten. Ein Neubau sei dagegen zu teuer, sagte er im Hinblick auf die jüngste Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT). Martina Höfler, stellvertretende Fachbereichsleiterin Hochbau, bezifferte einen Neubau im Ausschuss auf 15 Millionen Euro.

Im Gemeinderat sprachen sich Noah Hohenfeld (Grüne), Horst Simon (SPD), Matthias Koesler (FDP/Piraten) und Wolfgang Koch (AfD) für die Sanierung der Schlossberghalle aus. Die Halle sei wichtig für Lörrach, betonten Simon und Koesler. In der Diskussion ging es aber vor allem um die Statik des Dachs: Es gibt Pläne, auf dem Hallendach Solarstrommodule zu installieren. Unklar ist bisher, ob die Tragfähigkeit des Dachs dafür ausreicht.

Bernhard Sütterlin (CDU) verlangte, bei der Hallensanierung keine „halben Sachen“ zu machen. Nicht nur das Dach selbst müsse saniert werden, vielmehr müsse auch dessen Statik überprüft und verbessert werden, sagte er. Horst Simon und Matthias Koesler verlangten zu prüfen, ob das Dach für Photovoltaik geeignet ist. Matthias Lindemer (Freie Wähler) befürchtete erhebliche Mehrkosten, falls sich herausstellen sollte, dass die Dachkonstruktion marode ist: „Wäre ein Neubau dann nicht doch sinnvoll?“ Einer Sanierung zustimmen wollten die Freien Wähler erst, wenn die genauere Kostenberechnung der Verwaltung vorliegt.

„Das Dach hält“, stellte Lutz klar. Es sei nicht einsturzgefährdet. Er hielt es allerdings für unwahrscheinlich, dass man das Hallendach im vorgegebenen Kostenrahmen für Solarmodule fit machen kann. Es sei in den 1970er Jahren konstruiert worden, als es noch keine Solaranlagen gab.