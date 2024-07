Veranstaltungsort Boschel in Sulzbach: Missverständnis führt zu höheren Kosten

Veranstaltungsort Boschel in Sulzbach

1 Gemeinderat Stefan Weinmann (UBL) regte eine Entsorgungsstation für Grauwasser und Fäkalien beim Wohnmobilstellplatz Boschel an. Foto: Baumgartner

Am Veranstaltungsort Boschel soll ein Löschwasserbehälter gebaut werden. Dieser wird nun jedoch teurer als geplant – weil die Vereine den Aushub nicht leisten können, wovon bei der Ausschreibung ausgegangen worden war.









Der Veranstaltungsort Boschel in Sulzbach wird für Vereinsfeste genutzt. Dort soll ein Löschwasserbehälter gebaut werden. Der Auftrag wurde vom Lauterbacher Gemeinderat bereits an die Baufirma Oezer zum Preis von rund 71 000 Euro vergeben. Doch am Montag kam noch ein Nachschlag mit rund 7 700 Euro. Dem stimmten die Räte letztlich zwar zu, allerdings nicht ohne vorherige Nachfragen und Anregungen.