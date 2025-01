Veranstaltungen in Villingen-Schwenningen: Diese Höhepunkte warten 2025 in der Doppelstadt

1 Die Fastnacht in VS lockt zahlreiche Besucher nach Villingen (Foto) und Schwenningen. Foto: Roland Sigwart

Das neue Jahr beginnt in Villingen-Schwenningen mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender. Von hochkarätigen Kultur-Events über traditionelle Feste bis hin zu Comedy- und Konzertshows ist für jeden Geschmack etwas dabei.









Das Jahr ist gerade zu Ende gegangen, doch auch in 2025 ist in der Doppelstadt so einiges geboten. Villingen-Schwenningen startet mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender ins Jahr 2025. Ob Kultur oder Stadtfeste – die Doppelstadt hat wieder jede Menge zu bieten. Von traditionellen Höhepunkten wie der Fastnacht über innovative Kulturprojekte bis hin zu großen Konzerten verspricht das Jahr eine bunte Mischung an Veranstaltungen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen, die 2025 in Villingen-Schwenningen stattfinden werden.