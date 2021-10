Veranstaltungen in Triberg

2 Christoph Sonntag Foto: Kammerer

Mit einer positiven und einer negativen Nachricht überrascht der Inhaber der "Schwarzwald Residenz" in Triberg, Hotelier Georg Wiengarn, in einem Pressegespräch.















Link kopiert

Triberg - "Ich bin hocherfreut, dass die Kabarettveranstaltung mit dem schwäbischen Comedian Christoph Sonntag am Freitag, 15. Oktober, nun endlich im Kurhaus Triberg stattfinden kann", so Wiengarn. Corona-bedingt musste die Live-Show "Wörldwide", die ursprünglich auf den 9. Oktober 2020 terminiert war, aus den bekannten Gründen gecancelt werden", so Wiengarn.

Alle Hebel in Bewegung gesetzt

Der Hotelier hatte sofort nach der Absage des Termins alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses kabarettistische Spektakel, wenn auch jetzt mit einem Jahr Verspätung, doch noch nach Triberg zu bringen.

"Mit diesem Kabarettabend wollte ich die Kulturszene in Triberg wieder zum Laufen bringen, denn die Show, die Sonntag bietet, macht seinem Namen alle Ehre. Der Comedian wird in seiner ›schwäbisch-kosmopolitischen‹ Veranstaltung wieder sein ganzes Können zeigen und die Besucher garantiert von den Sitzen reißen. Die Lachmuskeln des Publikums werden garantiert aufs Äußerste beansprucht werden", verspricht der Hotelier. Darf man den Veranstaltungs-Informationen Glauben schenken, so wird bei "Swabian Worldwide" gezeigt, wie Butterbrezeln, Maultaschen, Kehrwochen und andere heimische Machenschaften die Welt erobern, aber auch wo man den Schwaben ausnahmsweise voraus ist.

"Die seinerzeit erworbenen Eintrittskarten haben selbstverständlich noch Gültigkeit. Weitere Eintrittskarten können direkt an der Rezeption der Schwarzwald Residenz oder unter www.reservix.de bestellt werden. Natürlich müssen seitens des Hausherrn, die Stadt Triberg, unbedingt die aktuell geltenden Corona-Regeln beachtet werden und so dürfen nur die Gäste, die der ›3G-Regel‹ (geimpft, genesen, getestet) entsprechen, die Veranstaltung besuchen", erwähnt Wiengarn.

Wiengarn hatte zu seinem Bedauern auch eine weniger erfreuliche Nachricht im "Gepäck", denn der Hotelier informiert, dass das auf den 15. März 2021 im Kurhaus Triberg vorgesehene Kinder-Musical "Aschenputtel" mit dem Bochumer Theater "Theater Liberi", ebenfalls durch die Pandemie verschoben werden musste.

Märchenklassiker in neuem Gewand

"Auch hier habe ich mich unverzüglich um einen Ersatztermin bemüht und war voller Hoffnung, dieses temporeiche und humorvolle mitreißende Musical doch noch in diesem Jahr in ›trockene Tücher‹ zu bringen. Dies ist leider nicht gelungen", bedauert der Hotelier und fährt fort: "Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und so ist im Kurhaus Triberg ein neuer Ausweichtermin im März 2022 geplant und hoffe fest, den Kindern endlich diesen tollen Märchenklassiker der Brüder Grimm im neuen Gewand präsentieren zu können."