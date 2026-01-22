Veranstaltungen in Sternenberghalle: Friesenheims Feuerwehr übernimmt Überwachung

In der Sternenberghalle muss bei Veranstaltungen mit Lasershow oder Rauch die Brandmeldeanlage ausgeschaltet werden.
Bürgermeister Erik Weide informierte in der jüngsten Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Friesenheim über den aktuellen Sachstand der Brandmeldeanlage in der Sternenberghalle. Definitiv müsse bei Verwendung von Nebel die Brandmeldeanlage ausgeschaltet werden. „Adäquate Ausgleichsmaßnahmen haben zwei Beine und tragen eine Uniform“, betonte Bürgermeister Weide in die Runde der Feuerwehrabteilung. Künftig wird der Brandschutz in der Sternenberghalle auf eine Brandschutzwache wie bisher gehabt, hinauslaufen. Im Grunde müsse die Gemeinde Friesenheim schauen, wie sie das hinbekomme, so der Bürgermeister. Herkömmliche Veranstaltungen wie Konzerte, die komplett ohne Effekte mit Nebel und Rauch auskommen, müssen nicht personell mit Aktiven der Feuerwehr besetzt werden.