Vor dem Schiltacher Advent am Freitag, 6. Dezember, kann von 8 bis 17 Uhr der Andreasmarkt in der Schramberger Straße besucht werden.

Der Schiltacher Andreasmarkt findet am Freitag, 6. Dezember, von 8 bis 17 Uhr im Gerber-, Fachwerk- und Flößerstädtchen am Zusammenfluss der Schiltach in die Kinzig statt. Es handelt sich neben dem Josefsmarkt und dem Peter- und Paul-Markt um einen der Schiltacher Traditionsmärkte.

Schiltach hat bereits ein jahrhundertealtes Marktrecht, verliehen am 30. März 1430 von Graf Ludwig I von Württemberg, wie die Stadt mitteilt. Früher fand der Andreasmarkt immer am 8. Dezember als selbständiger Krämermarkt statt. Jahrhunderte lang wurde dieser in der engen Altstadt am Marktplatz und in der Schenkenzeller Straße bis kurz vor dem Gasthaus Rössle abgehalten. Das Interesse der Marktbeschicker war riesengroß, doch hat dies im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich nachgelassen, heißt es weiter.

Nachdem auch die Fahrzeuge immer größer wurden und es mit dem Aufstellen im Altstadtbereich Probleme gab, wurde 2006 der Markt in die Schramberger Straße verlegt, so dass die Händler ihre Waren nun seither dort auf großzügigen und ebenen Flächen feilbieten können.

Eine Neuerung gab es dann auch 2003 mit der Einführung des Schiltacher Advents rund um den Marktplatz im Herzen der Altstadt von Schiltach. Seit 7. Dezember 2007 finden beide Veranstaltungen immer am Freitag vor dem zweiten Adventssonntag an einem Tag statt, allerdings zeitlich getrennt, denn der Schiltacher Advent startet erst am Spätnachmittag. So ist der Andreasmarkt als Traditionsmarkt (8. Dezember) nicht mehr auf einen festen Tag gebunden – und das ist so geblieben.

14 Zusagen von Markthändlern

Marktleiterin Miriam Schmider freut sich über 14 Zusagen von Markthändlern, die teilweise schon generationenübergreifend den Markt besuchen. Das Angebot reicht vom Gewürzhändler über Kleidung, Haushaltswaren, Lederwaren, Messer, Scheren, Ausstecherle, Schmuck und Spielwaren bis hin zur obligatorischen und für viele Marktbesucher wichtigen Marktwurst.