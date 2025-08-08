Veranstaltungen in Lörrach: Mit einem Quiz in den Seniorensommer

Bei der Auftaktveranstaltung zum Seniorensommer machten die Veranstalter das Melodienraten zum Thema.
Ein heiteres Musikquiz eröffnete den Seniorensommer. „Wir wollen mal sehen, wie gut unsere vielen Zuhörer die Musik von Opern und Operetten kennen“, sagte der in Lörrach bestens bekannte Bariton Michael Havlicek. Der Zuschauerzuspruch zur Eröffnung des Seniorensommers war überwältigend. Gut 150 begeisterte Besucher füllten den neuen Veranstaltungssaal der ehemaligen Christuskirche, heute „Kirche im Quadrat“, in der Nansenstraße.