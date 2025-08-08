Veranstaltungen in Lörrach: Mit einem Quiz in den Seniorensommer

Ein heiteres Musikquiz eröffnete den Seniorensommer. „Wir wollen mal sehen, wie gut unsere vielen Zuhörer die Musik von Opern und Operetten kennen“, sagte der in Lörrach bestens bekannte Bariton Michael Havlicek. Der Zuschauerzuspruch zur Eröffnung des Seniorensommers war überwältigend. Gut 150 begeisterte Besucher füllten den neuen Veranstaltungssaal der ehemaligen Christuskirche, heute „Kirche im Quadrat“, in der Nansenstraße.

Textliche und musikalische Hinweise

Das Quiz fand jeweils in drei Stufen statt. Zunächst gab Michael Havlicek einen textlichen Hinweis. Es folgten einige Takte des betreffenden Stücks, gespielt von Istvan Bonyhadi am Klavier. Wenn dann immer noch kein Besucher das Werk erkannt hatte, folgten weitere Musikbeispiele. Das Ehepaar Rexrodt, das maßgeblich die aus Wien angereisten Künstler eingeladen hatte, fungierten als strenge Juroren. Jeder, der richtig geraten hatte, bekam eine Karte, die er später gegen eine zum Thema passende DVD eintauschen konnte. Für das Erkennen des Stücks wurde eine Nummer daraus, gewissermaßen als Belohnung, von Havlicek oder seinen beiden Sängerkollegen Claudia Göbel (Sopran) und David Sitka (Tenor) gesungen. Alle Musiker waren bestens disponiert und glänzten mit strahlenden Stimmen.

Ratefüchse werden zunehmend mutiger

Das Ratespiel begann recht schüchtern. Die ersten Töne stammten aus der Operette „Die lustige Witwe“ (Lehár). Es bedurfte dreier Musikbeispiele, bis das Stück erraten wurde. Claudia Göbel stimmte dafür das „Vilja-Lied“ der „Hanna Glawari“ an. Alle Sänger erfreuten sich sichtlich an der guten Akustik des mit viel Holz verkleideten Veranstaltungsraumes.

Noch zwei Mal erklangen Melodien aus der „Witwe“. Das Duett „Ich bin eine anständige Frau“, gesungen von Claudia Göbel und David Sitka, sowie der „Weibermarsch“, der als Finale auch vom Publikum mitgesungen wurde.

Rasch erraten wurden die Werke von Mozart. Es waren die „Zauberflöte“, aus der Michael Havlicek die Papageno-Arie vortrug. Ferner aus „Don Giovanni“ die Champagner-Arie, die Havlicek im italienischen Original sang. Auch die Arie des Figaro aus „Die Hochzeit des Figaro“ brachte Havlicek in italienischer Sprache.

Gleich erraten wurde die Operette „Das Land des Lächelns“ (Lehár) – es erklang strahlend gesungen das Lied „Dein ist mein ganzes Herz“ (David Sitka). „Denn bei der Post geht’s nicht so schnell“ sang die von Claudia Göbel gesungene „Christel von der Post“ aus der Operette „Der Vogelhändler“ (Zeller), die auch sofort erraten wurde. Das Publikum wurde immer mutiger und oft wussten mehrere Besucher gleichzeitig die richtige Antwort. Weitere Melodien waren das „Wolgalied“ aus „Der Zarewitsch“ (Lehár) und das „Uhrenduett“ aus der „Fledermaus“ (J. Strauß).

Seniorenbeauftragte Ute Hammler geht in Rente

Istvan Bonyhadi steuerte am Klavier einen Ausschnitt aus „Hoffmanns Erzählungen“ (Offenbach) bei. Das Programm wurde mit viel Liebe und Sorgfalt von Ute Hammler, der bisherigen Seniorenbeauftragten der Stadt Lörrach, unter Mithilfe zahlreicher Helfer zusammengestellt. „Es war Teamwork“, sagte sie und dankte allen Helfern. Hammler erreichte vor wenigen Wochen die Altersgrenze zum Renteneintritt. Darum stellte sie gleich ihren Nachfolger als Seniorenbeauftragten, Maximilian Zeiträg (siehe Artikel auf der vorhergehenden Seite), vor. Er soll im kommenden Jahr den Seniorensommer fortsetzen.

Hammler dankte besonders dem Hausherrn der „Kirche im Quadrat“, Pfarrer Markus Schulz, für die Bereitstellung des schönen Versammlungsraums. Pfarrer Schulz freute sich seinerseits „schön, dass der Laden wieder einmal voll ist“. Ein Gemeindehaus lebe nun mal von der Begegnung.

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic lobte das ganze Programm des Seniorensommers, das eine große Gemeinschaftsleistung sei.

Seniorensommer

Veranstaltungen

22 verschiedene Veranstaltungen werden noch bis zum 29. August angeboten. Manche kann man nur mit Anmeldung besuchen, andere sind für Jeden offen. Bei verschiedenen Unternehmungen fällt ein Kostenbeitrag an.

Internet

Das ganze Programm des Seniorensommers 2025 kann im Internet unter www.seniorensommer.de abgerufen werden. Telefonische Anmeldungen sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr unter Tel. 07621 / 415 – 275 möglich.