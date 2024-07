Die Heavy Michel Days sind vorbei, und schon wieder wird es laut und wild auf der Open-Air-Bühne. Fünf Bands werden den Michelhof am Mittwoch, 24. Juli, zum Beben bringen.

Zebrahead, Rantanplan, Krashkarma, Muuske und Pisstole sind deutschland- und weltweit bekannte Bands aus dem Rock-Ska-Punk-Genre. Sie spielen zwischen 17 und 23.50 Uhr.

Andy, Uwe und Chriss bilden die erste Band, die jemals auf dem Michelhof aufgetreten ist. Am Samstag, 27. Juli, 18 Uhr, spielen sie dort bereits zum dritten Mal. Die Besucher können sich auf wilden Akustik-Coverrock und eine typische Michel-Party freuen.

Open Stage in der Stube

Jeden ersten Freitag im Monat wird zu Open Stage eingeladen. Musikalisches Talent und Freude findet sich bei vielen. Wer Lust hat, soll sein Akustik-Instrument einpacken, vorbeikommen und mit den Gästen am Freitag, 2. August, 19 Uhr, feiern. Auch Zuhörer sind selbstredend willkommen. Die musikalische Unterhaltung in der Stube garantiert einen lustigen Abend in geselliger Runde.

Open Stage bietet Talenten eine Plattform

Bock, die wilden 90er wieder aufleben zu lassen? Dann können sich Besucher zum Beispiel in ihren neonfarbenen Trainingsanzug werfen und am Samstag, 3. August, 20.30 Uhr, auf der Tanzfläche austoben. Bei der legendären Michel-90er-Party in der Partyscheune erwarten die Gäste coole Sounds von den Backstreet Boys, Britney Spears, Marusha, Blümchen und Co.

Kultgruppe aus dem Schwarzwald

Bluesquamperfect – die Kultgruppe aus dem Schwarzwald – bietet am Sonntag, 4. August, ab 14 Uhr ein Live-Spektakel zum Hören, Sehen, Lachen und Mits(w)ingen. Mit Blues, Soul, Funk und Rock sind gute Stimmung und Spaß vorprogrammiert. Dazu gibt’s auf dem Michelhof traditionell lecker BBQ.

Zum Didgeridoo-Wochenende wird vom 9. bis 11. August auf den Michelhof eingeladen. Die Teilnehmer erwarten Workshops und Konzerte. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Veranstalter Didgerivoices (https://didgerivoices.com/ ).

Inmitten der idyllischen Natur des Schwarzwalds können Interessierte am Freitag, 9. August, 16 Uhr, unter Anleitung der Yoga-Lehrerin Nadia Ben Amor, eine einzigartige Kombination aus Yoga und Wein mit allen Sinnen genießen. Tickets gibt es auf der Website des Hochschwarzwalds (https://www.hochschwarzwald.de/).

Zum Frühschoppen spielen am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr die Alphornbläser aus Schönwald und D’Helmut us’m Schwarzwald auf.

Regionales Kunst- und Kulturfestival

Zu den Höhepunkten im Veranstaltungsreigen des Wilden Michels gehört das regionale Kunst- und Kulturfestival vom 16. bis 18. August. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 12 Uhr. Die Besucher erwarten regionale Künstler und Bands. Musik, Schnitzerei, Lesungen, Zeichner, Ausstellungen - alles mit dabei. Jeden dritten Samstag im Monat schallt es laut „Bingo“ auf dem Michelhof. So wird am 17. August, ab 18 Uhr wieder zum Bingo-Abend eingeladen. Es werden drei Runden Bingo gespielt.

Am Freitag, 30. August. wird ab 20 Uhr, das Schauspiel Don Juan aufgeführt, gespielt von Schauspieler und Regisseur Horst Dinges.

Weitere Informationen: www.zumwildenmichel.de