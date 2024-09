Veranstaltungen in Haslach: So ist die Interkulturelle Woche gestartet

1 Die „Blue Notes“ aus Zell haben am Rande des Haslacher Wochenmarkts gesungen.Foto: Heppner/ Foto:

Mit Ausstellungen, einer Info-Veranstaltung am Rande des Wochenmarkts und einem interreligiösen Friedensgebet war am Wochenende einiges geboten. Beim Gebet ließ sich die Vielfalt der Haslacher Glaubensgemeinschaften live erleben.









Mit zwei sehenswerten Ausstellungen wurde am Freitag die Interkulturelle Woche in Haslach eröffnet. Im Rahmen des BEF-Alpha-Projektes „Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge“ der Volkshochschule vermitteln Teilnehmer ihren Einblick in das deutsche Arbeitsleben. Sie kommentieren es in Bild und Text.