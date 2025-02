Feuerwehr in Nagold Von null auf hundert in Bereitschaft

Wie findet man zur Feuerwehr? Wie hart ist die Ausbildung? Was erwartet einen im Dienst? Wir fragten Nagolds Feuerwehrkommandanten Jörg Burghard, was ihn an seinem Job so fasziniert. Und wo es manchmal auch etwas schwierig sein kann.