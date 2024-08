Am Wochenende ist in Furtwangen einiges los, sei es die Antik Uhrenbörse oder der Trödlermarkt mit Stadtfest. Hierfür sind einige organisatorische Aufwendungen für die Besucher nötig. Hier ein Überblick über Sperrungen und Parkmöglichkeiten.

Am Wochenende wird es in Furtwangen von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. August, antik, und für Besucher aus nah und fern wird einiges geboten. Mit einer Antikuhrenbörse, einem Trödelmarkt und dem Stadtfest ist auf den Straßen verschiedenes geboten.

Vom Freitag bis Sonntag findet die 38. Antik Uhrenbörse Furtwangen statt. Die Stadt Furtwangen lädt in diesem Rahmen am Freitag, 23. August, zum traditionellen Uhrenhändler-Empfang ein. Nach dem Standortwechsel im vergangenen Jahr kommt es in diesem Jahr erneut zu einem Wechsel, wie die Stadt in einer Mitteilung erläutert.

Lesen Sie auch

Erstmals finden sowohl die Antik Uhrenbörse Furtwangen als auch der Händlerempfang in den Räumlichkeiten des Otto-Hahn-Gymnasiums statt. Der Empfang startet am Freitag um 18 Uhr. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom jungen Duo „Jamie und Joshua“.

Trödlermarkt und Stadtfest finden statt

Bereits am Freitag beginnt der Trödlermarkt mit einer Warm-Up-Party von 18 bis 1 Uhr. Am Samstag öffnet die Uhrenbörse von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Am Samstag öffnet der Trödlermarkt mit Stadtfest um 8 Uhr. Der Samstag endet mit der Trödlermarkt-Party von 18.30 bis 3 Uhr.

Erfahrungsgemäß wird an diesen Tagen auch wieder mit einer großen Zahl auswärtiger Besucher gerechnet, berichtet die Stadt Furtwangen. Deshalb habe sich die Stadt bemüht, den auswärtigen Besuchern ausreichend Parkraum anzubieten. Hierfür haben Furtwanger Betriebe wieder ihre Firmenparkplätze bereitgestellt.

Kostenlose Parkplätze für Besucher

Aus Richtung Triberg-Schönwald sind die Parkplätze der Firma IEF Werner (Wendelhofstraße), Parkplätze der Firma Otto Ganter, Parkplätze der Firma Hummel Präzision (Bismarckstraße), Parkplätze der Sparkasse Schwarzwald-Baar (Friedrichstraße) und das Parkhaus Am Marktplatz (P1) sowie das Parkhaus am Rathaus (P2) (Grieshaberstraße) für Besucher gestellt.

Aus Richtung Gütenbach gibt es die Parkplätze der Firma E. Dold & Söhne (Zufahrt über die Ilbenstraße) und Parkplätze der Firma S. Siedle & Söhne (Zufahrt über die Weibert-Mahler-Straße).

Aus Richtung Vöhrenbach stehen die Parkplätze der Firma E. Wehrle (Zufahrt über die Alemannenstraße - Obertalstraße), Parkplätze bei den Studen-tenwohnheimen (Am Großhausberg), Parkplätze der Robert-Gerwig-Schule (Am Engelgrund), Parkplätze der Firma Ernst Reiner GmbH & Co KG (Zufahrt über die Bahnhofstraße), Parkplätze der Firma BKS (Zufahrt über die Bahnhofstraße) für Besucher zu Verfügung.

Im Kernbereich Können die Städtische Studentenparkplätze (Schillerstraße), Parkplätze Ecke Goethe-/Schillerstraße, Parkplätze auf dem ehemaligen „Koepfer-Areal“ (Schillerstraße), Parkplätze der Firma Sauter (Goethestraße) benutzt werden.

Bus und Behindertenparkplätze

Parkplätze für Behinderte Für Behinderte stehen speziell ausgewiesene Parkplätze in den beiden Parkhäusern, sowie vor den Anwesen Allmendstraße 1 bis 9 zur Verfügung. Diese Plätze dürfen nur von Behinderten mit Ausweis benutzt werden.

Busparkplätze Für Busse stehen wieder Parkmöglichkeiten auf der Zufahrtsstraße zur Firma BKS (Bahnhofstraße) zur Verfügung. Diese Parkplätze sind besonders ausgeschildert und ausschließlich für Busse reserviert.

Straßensperrungen beachten

Vollsperrung von Straßen Folgende Straßen sind voll gesperrt: Die Baumannstraße, Marktplatz, Cölestine-Eisele-Straße, Friedrichstraße zwischen Grieshaberstraße und Marktplatz, Gerwigstraße, Lindenstraße, Bahnhofstraße sind für die Veranstaltung vollgesperrt.

Beachtung von Park- und Haltverboten Auf den öffentlichen Straßen im Kernbereich stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die bestehenden Park- und Haltverbote gelten auch während des Trödlermarktes. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Durchgangsverkehrs sowie zur Sicherstellung von Durchfahrten für Rettungsfahrzeuge werden in bestimmten Straßen zusätzlich absolute Haltverbote eingerichtet. Dies betrifft insbesondere die Wilhelmstraße, Kreuzerstraße und die Grieshaberstraße.

Furtwanger möglichst zu Fuß kommen

Die Bevölkerung von Furtwangen wird gebeten, möglichst zu Fuß den Trödlermarkt aufzusuchen. Besucher aus den umliegenden Orten sollten laut der Stadt öffentliche Verkehrsmittel (Busse der Südbaden Bus GmbH) benutzen.

Für die Standbetreiber besteht Parkmöglichkeit auf den Studentenparkplätzen in der Unterallmendstraße. Die Händler und Standbetreiber werden deshalb gebeten, nach Einrichtung ihrer Stände die Fahrzeuge ausschließlich dort abzustellen. Die Abstellung von Fahrzeugen innerhalb des Marktgeländes einschließlich Robert-Gerwig-Platz ist nicht gestattet.

Marktgelände ab 8 Uhr nicht befahrbar

Befahren des Marktgeländes Die Stadt weist darauf hin, dass am Markttag ab 8 Uhr das Marktgelände nicht mehr von Fahrzeugen befahren werden darf (ausgenommen sind Rettungsfahrzeuge). Sollten die Absperrungen umgangen oder den Anweisungen des Ordnungspersonals nicht Folge geleistet werden, behält sich die Stadt vor, Anzeige zu erstatten.

Eingeschränkte Zufahrt Aufgrund der Vollsanierung in der Allmendstraße ist die Durchfahrt und die Zufahrt zu den Parkmöglichkeiten nur über die Bundesstraße in der Bismarckstraße/Wilhelmstraße/Martin-Schmitt-Straße (Umgehungsstraße) möglich. Der Busbahnhof befindet sich jetzt in der Friedrichstraße, gegenüber der Friedrichschule.