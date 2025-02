Veranstaltungen in Freudenstadt: „Kultur am Dobel“ mischt bei der Gartenschau mit

„Kultur am Dobel“ mischt bei der Gartenschau mit

Das Trio Les For me-dables tritt am 3. August bei „Kultur am Dobel" auf.

Vielleicht ist es ja für Frühlingsgefühle noch ein wenig früh. Das hindert die Freudenstädter Kleinkunstbühne Kultur am Dobel aber nicht daran, schon jetzt einen sehnsuchtsvollen Blick in den März zu richten. Denn am 21. März beginnt ihr neues Frühjahrs- und Sommersemester, für das die Kleinkunstschaffer einen langen Winter über vorgearbeitet haben. Mit Lieblingsliedern, zwei Komödianten, französischem Charme und Bossa Nova wollen sie bis Anfang August ihrem Publikum Freude bereiten.