Veranstaltungen in Donaueschingen: Der Juni bringt Kultur und drei Festivals

Im Juni 2026 steht die Kultur im Vordergrund, dann geht es in Donaueschingen unter den freien Himmel. Auch eine neue Veranstaltung steht im Kalender.

Noch ist es Frühling, doch mit dem ersten richtig sommerlichen Wochenende des Jahres an Pfingsten dürfte bei vielen die Vorfreude auf die heiße Jahreszeit ordentlich gewachsen sein: endlich wieder Sonnenschein bis spät in den Abend und mit Freunden und Familie die Tage im Freien genießen. Wenn es dann noch die richtige Unterhaltung dazu gibt, ist alles perfekt. In Donaueschingen steht zum Übergang in die heiße Jahreszeit einiges an, im Juni stechen vor allem wieder Events unter freiem Himmel heraus.

Doch es muss nicht nur Party sein. In der ersten Monatshälfte dominieren die Kulturveranstaltungen.

Kanzelrede, Kleinkunst und Konzert

Am Sonntag, 7. Juni, steht in der Stadtkirche St. Johann die nächste Kanzelrede an. Redner ist dann ab 17 Uhr der Architekt und Bauingenieur Werner Sobek. Der Eintritt ist laut einer Ankündigung kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Ursprünglich als Open-Air geplant, muss Sebastian Schnitzer mit seinem Auftritt am Freitag, 12. Juni, ins Guckloch-Kino umziehen. Er und die Gesellschaft der Musikfreunde laden ab 19 Uhr zu einem Kleinkunst-Abend ein. Neben der Musik von Schnitzer gibt es auch noch den Auftritt von Die Nowak. Tickets (unter anderem bei der Tourist-Information oder unter 0771/85 74 50) kosten 22 Euro für Erwachsene, Jugendliche und Kinder haben vergünstigten Eintritt.

Im Juni steht das große Josefstraßenfest im Donaueschinger Veranstaltungskalender. Foto: Daniel Vedder

Am Sonntag, 14. Juni, kommt große Musik in die Stadtkirche St. Johann. In einer Zusammenarbeit bringen der Donaueschinger Chor Cappella Musicale und die Kantorei St. Peter aus Zürich um 17 Uhr dem Publikum die „Petite Messe solennelle“ von Gioacchino Rossini näher. Karten gibt es für 15 beziehungsweise zehn Euro, ebenfalls an der Tourist-Info oder unter 0771/85 74 50.

Festivals und Feste

Im Juni geht es veranstaltungstechnisch auch wieder raus auf die Straße. Und zum Übergang in den Juli stehen sogar drei große Festivals und Festakte auf dem Programm.

Den Anfang macht das Josefstraßenfest am Donnerstag, 11. Juni. Anlässlich der Sanierung der Straße vor zwei Jahrzehnten, wird die Josefstraße von 17 bis 22 Uhr zwischen Schützenbrücke und Prinz-Fritzi-Allee zur Flaniermeile, dazu gibt es Musik und einen Feierabendmarkt.

Am Samstag, 27. Juni, findet auf der Gerbewies das Mallorca-Sommer-Festival statt. Karten gibt es online unter www.mallorca-sommer-festival.de.

Wer am Sonntag, 28. Juni, dann noch die Kraft, kann zwischen 11 und 21 Uhr das Ungarische Sommerfest am Lammplatz besuchen. Ganz im Zeichen der ungarischen Kultur sind hier Musik, Ausstellungen und Marktstände geboten.

Den Abschluss im Juni bildet das Gregori-Fest am Montag, 29. Juni. Das traditionelle Fest für die Kinder der Stadt hat bereits eine über 400 Jahre alte Geschichte und wurde im Jahr 1589 vom Grafen Heinrich VIII. zu Fürstenberg und seiner Frau Amelie als Fest für Schulkinder gestartet. Heute bietet das Fest diverse Aktivitäten für die kleinsten Donaueschinger sowie einen großen Umzug durch die Stadt. Start ist am Montag um 13.45 Uhr am Alten Festhallenplatz.

Das Gregori-Fest muss 2026 ohne das Donauquellfest stattfinden, das üblicherweise am Wochenende zuvor das Residenzviertel zur Partyzone macht. Dieses wird aber nur im Zweijahresrhythmus organisiert und geht erst 2027 in seine nächste Ausgabe.

Hintergrundinformation

Josefstraßenfest

20 Jahre ist es nun her, dass die Donaueschinger Josefstraße saniert wurde. Im Schatten der Innenstadt entstand eine weitere Einkaufsstraße, in der mehr los sein sollte, als nur der Durchgangsverkehr. Damals wurde die Sanierung vor Ort groß gefeiert. Zu diesem Anlass veranstaltet die Stadt 2026 wieder ein Josefstraßenfest, um der Straße und den Händlern auch heute nochmal ein Stück mehr Aufmerksamkeit und die Chance zu geben, sich zu präsentieren.