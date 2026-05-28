Veranstaltungen in Donaueschingen: Der Juni bringt Kultur und drei Festivals

Im Juni 2026 steht die Kultur im Vordergrund, dann geht es in Donaueschingen unter den freien Himmel. Auch eine neue Veranstaltung steht im Kalender.
Noch ist es Frühling, doch mit dem ersten richtig sommerlichen Wochenende des Jahres an Pfingsten dürfte bei vielen die Vorfreude auf die heiße Jahreszeit ordentlich gewachsen sein: endlich wieder Sonnenschein bis spät in den Abend und mit Freunden und Familie die Tage im Freien genießen. Wenn es dann noch die richtige Unterhaltung dazu gibt, ist alles perfekt. In Donaueschingen steht zum Übergang in die heiße Jahreszeit einiges an, im Juni stechen vor allem wieder Events unter freiem Himmel heraus.