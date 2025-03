Veranstaltungen in Bad Dürrheim 2025: Lichterfest ist der Höhepunkt 2025

Stirnlampenlauf, Cycling Festival, Lichterfest in der Innenstadt, Sommertheater und Comedyfestival am Salinensee, Open Air Kino im Minara, Afterwork-Abende – auf die Bad Dürrheimer warten einige besondere Veranstaltungen in diesem Jahr.

Nach dem Selbsthilfetag Ende März und dem Stirnlampenlauf am 11. April geht es weiter vom Donnerstag, 22. bis zum Samstag, 24. Mai mit dem Slow- and Soulfood-Festival im vorderen Bereich des Kurparks, wobei der Freitag als Nachhaltigkeitstag ausgeschrieben ist, informiert die Kur und Bäder.

Das Festival ist bereits schon der erste von mehreren Teilen, der unter dem Motto Sommer in Bad Dürrheim zusammengefasst ist. Darunter fällt dann auch am 27. und 28. Juni die Open Air Filmabende im Minara. Welche Filme gezeigt werden steht im Moment noch nicht fest, hier arbeitet man mit dem Central-Kino in Rottweil zusammen.

Lesen Sie auch

Vieles geboten im Juli

Der besondere Höhepunkt ist in diesem Jahr das mehrtägige Lichterfest. Es beginnt am Mittwoch, 9. Juli mit dem Auftritt des Blasorchesters auf dem Rathausplatz – zu diesem Konzert gibt es freien Eintritt. Es folgt am Donnerstag, 10. Juli ein Konzert mit Papis Pumpels. Dafür läuft der Vorverkauf bereits. Kur und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel zeigt sich mit den Verkaufszahlen durchaus zufrieden.

Das eigentliche Lichterfest folgt dann am Freitag und Samstag, 11. und 12. Juli. An jedem Abend gibt es sechs Bühnenakts. Am Freitag, ab17.30 Uhr steht die Formation Absperr.Band auf der Bühne auf dem Rathausplatz, es folgt um 20 Uhr Brasstastisch. Bei der Volksbank beginnt es um 18 Uhr mit Locker vom Hocker, es folgt um 20.30 Uhr Baarblech. Bei der Krone heißt es um 17 Uhr Auftritt von Karaboom, um 20 Uhr spielen die Millibach Musikanten.

Am Samstag beginnt es auf dem Rathausplatz um 17 Uhr mit Slamjam Hiprock und um 20 Uhr folgt James Torto, bei der Volksbank startet es um 18 Uhr mit Matthias Rapp, auf sie folgen um 20.30 Uhr die Eurokrainer und bei der Krone spielt ab 17 Uhr Smash und ab 20 Uhr Crazy Room.

Comedyfestival am Salinensee

Danach gibt es eine Verschnaufpause bis zum Freitag, 8. August. Dann startet das Comedyfestival mit Roberto Capitoni als Moderator, er bringt Boris Stijelja, Helmut Sanftenschneider und Johannes Scherer mit und am Samstag, 10. August stehen Philipp Scharrenberger Serkan Ates-Stein, Bätz und Christl Sittenauer auf der Bühne. Zwischen Juni und September gibt es jeweils am ersten und letzten Donnerstag im Monat die After Work Abende im Kurpark.

Ohne freiwillige Helfer der Vereine sei dies alles nicht möglich betont das Organisationsteam und hier sind einige an Bord, wie die Narrenzunft, der Förderverein der GWRS, das Blasorchester, der Musikverein Hochemmingen, die Stierberghexen der Turnerbund oder auch der SSC.