Veranstaltungen im Nordschwarzwald: Kultursommer kommt auch in fünfter Auflage gut an

Die Reihe mit kulturellen Veranstaltungen im Nordschwarzwald war auch 2025 ein Erfolg. Kulturschaffende, die im kommenden Jahr mitmachen wollen, können sich bereits anmelden.

Wie abwechslungsreich das kulturelle Angebot in der Region ist, das soll der Kultursommer Nordschwarzwald zeigen. Zwischen 17. Juli und 18. August fanden so wieder mehr als 100 Kulturveranstaltungen in den LandkreisenCalw, Freudenstadt, Enzkreis und der Stadt Pforzheim statt. Es war bereits die fünfte Auflage des Kultursommers.

„Das Programm 2025 war wieder sehr vielfältig“, berichtete Monika Schweickert in der Sitzung der Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald in Höfen. Und sei gut angekommen. Schweickert leitet beim Regionalverband Nordschwarzwald die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Kulturregion Nordschwarzwald und organisiert die Reihe federführend.

In fast 30 Kommunen finden Veranstaltungen statt

Kaum eine der Veranstaltungen findet nur wegen des Kultursommers statt: Stattdessen bietet dieser ein Dach, unter dem kulturelle Angebote gebündelt und beworben werden. In nahezu 30 Kommunen in der Region fanden Veranstaltungen unter dem Etikett Kultursommer statt, die Eröffnungsveranstaltung war auf der Gartenschau in Baiersbronn und Freudenstadt. „Das war ein sehr guter Auftakt“, meinte Schweickert, und „ist immer ein gutes Vernetzungstreffen“. Denn auch darum geht’s beim Kultursommer.

Zum zweiten Mal gab es während des Kultursommers eine Kulturradtour. Bei der Premiere 2024 verlief die Route auf dem Enztalradweg von Mühlacker nach Neuenbürg. Im vergangenen Sommer führte die Strecke auf dem Nagoldtalradweg von Pforzheim nach Calw.

Mithilfe eines Fragebogens sollen die Radler unterwegs historische Sehenswürdigkeiten und Kunst entdecken. „Da haben wir auch den Nerv getroffen“, sagte Monika Schweickert. Die Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen.

Inzwischen laufen bereits die Vorbereitungen für den Kultursommer 2026. Seit November sind Bewerbungen möglich. Im Januar präsentiert sich die Kulturregion samt des -sommers auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart, und im März tagt die Auswahlkommission. Dann werden die Anmeldungen gesichtet, und das Programm wird festgelegt.

„Demokratiekoffer“ ist nächstes Mitmach-Projekt

Danach „ist viel Feinarbeit erforderlich“, sagte Monika Schweickert, bis es an die Werbung geht. Die Auftaktveranstaltung für den Kultursommer 2026 findet am 16. Juli im Schloss Neuenbürg statt. Das Programm läuft anschließend bis zum 16. August.

Statt einer Radtour soll es dieses Mal als kulturelles Bildungsprojekt „Mit dem Demokratiekoffer unterwegs in der Region Nordschwarzwald“ geben. Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit dem DDR-Museum Pforzheim und regionalen Künstlern. Dieses Projekt soll bereits im März starten. Schulen, soziale Einrichtungen und die Öffentlichkeit können sich bei Aktionen und dank mobiler Präsentationen beteiligen. Ziel sei es, das Demokratiebewusstsein in der Region erlebbar zu machen und zu stärken.

Wer sich mit einer kulturellen Veranstaltung am Kultursommer 2026 beteiligen möchte, kann sich auf der Internetseite kultursommer.nordschwarzwald.de anmelden. Ansprechpartnerin bei Fragen ist Monika Schweickert, E-Mail kulturregion@rvnsw.de. Anmeldungen sind noch bis 22. Februar 2026 möglich.