Veranstaltungen im Nordschwarzwald: Kultursommer kommt auch in fünfter Auflage gut an

Die Reihe mit kulturellen Veranstaltungen im Nordschwarzwald war auch 2025 ein Erfolg. Kulturschaffende, die im kommenden Jahr mitmachen wollen, können sich bereits anmelden.
Wie abwechslungsreich das kulturelle Angebot in der Region ist, das soll der Kultursommer Nordschwarzwald zeigen. Zwischen 17. Juli und 18. August fanden so wieder mehr als 100 Kulturveranstaltungen in den LandkreisenCalw, Freudenstadt, Enzkreis und der Stadt Pforzheim statt. Es war bereits die fünfte Auflage des Kultursommers.