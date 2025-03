Veranstaltungen im K3 Winterlingen: Kreativ, lustig und auch nachdenklich

Ob Theaterproduktionen wie „Rettet das Rumpelstilzchen“ oder politische Formate wie der Vortrag zur Winterlinger Jüdin Selma Burkart – die Veranstaltungen des K3 waren stets sehr gut besucht. Und auch in diesem Jahr weiß die Kulturstätte mit einem breitgefächerten Programm aufzuwarten.

Mit der Frage „Verschwörungstheorien – eine Gefahr für die Demokratie?“ befasst sich ein Vortrag mit Professor Michael Buttner von der Universität Tübingen.

Dieser will einen differenzierten Einblick in das Phänomen geben und Fragen nachgehen, wie zum Beispiel: Weshalb glauben Menschen solche Behauptungen? Hat die Corona-Pandemie zu einer sprunghaften Zunahme geführt? Und welche Rolle spielt das Internet? Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 6. März, ab 19 Uhr; der Eintritt ist frei.

Einer anderen, beinahe vergessenen Person, geht Pädagoge Michael Giese am Donnerstag, 10. März, nach: Während des Zweiten Weltkrieges verhalf der Amerikaner Varian Fry etwa 2000 Menschen zur Flucht vor den Nationalsozialisten. Eine Karte im Online-Vorverkauf kostet fünf Euro, an der Abendkasse sieben Euro.

Und in der Lesung „Annes Kampf“ am Freitag, 14. März, lassen Kabarettistin Marianne Blum und Schauspieler Thomas Linke Texte aus dem Tagebuch der Anne Frank und Hitlers „Mein Kampf“ aufeinandertreffen. Für K3-Mitglieder kostet eine Karte im Vorverkauf 16,50 Euro und an der Abendkasse 20 Euro; Nicht-Mitglieder zahlen 20 respektive 25 Euro.

Zudem dürfen sich Theaterfreunde auf das Werk „Unterm Holderbusch – jetzt als Musical“ freuen; die erste Vorstellung ist am Sonntag, 16. März. Eine Karte im Vorverkauf kostet für K3-Mitglieder sechs Euro und an der Abendkasse neun Euro; Nicht-Mitglieder zahlen 9,20 Euro respektive zwölf Euro.

Reichlich kreatives ist im April und Mai im K3 Winterlingen geboten

Den Auftakt im April macht das Serien-Projekt „Die Frauen-WG“ – gespickt mit Intrigen, waghalsigen Momenten und tiefen Gefühlen; Premiere ist am Freitag, 4. April. K3-Mitglieder zahlen für eine Karte im Vorverkauf 14,50 Euro und an der Abendkasse 17 Euro; Nicht-Mitglieder 17,50 Euro respektive 20 Euro.

Handwerklich geht es beim Workshop „Weidenflechten“ am Samstag, 26. April, zu – eine Rosen- oder Gartenschere sollte mitgebracht werden; Weidenruten und ein kleiner Imbiss werden gestellt. Für die Teilnahme zahlen K3-Mitglieder 25 Euro, Nicht-Mitglieder 55 Euro.

„Klamotten, Kruscht und Kreatives“ ist beim Flohmarkt am Samstag, 10. Mai, in den Räumen des K3 geboten. Die Standgebühr für K3-Mitglieder beträgt 11,50 Euro, regulär 16,50 Euro. Dem folgt eine Woche später, am 17. Mai, das „Karaoke und Rudelsingen für die ganze Familie“; der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Auch der Filmabend und die Flickwerkstatt sind im Programm vertreten

Darüber hinaus lädt das Filmteam des K3 einmal im Monat zum Filmabend ein – in dazu passendem Kinoambiente. Termine sind Freitags am 28. März, 25. April, 30. Mai, 27. Juni, 25. Juli, 26. September, 31. Oktober und 28. November, jeweils ab 20 Uhr.

Auch die „Flickwerkstatt – wir flicken alles, vom Toaster bis zur Jeans“ ist in diesem Jahr fester Bestandteil des Programms: Während die Erwachsenen Dinge flicken und reparieren, wird für Kinder und Jugendliche ein Handarbeits-Workshop angeboten. Die Termine sind samstags, jeweils von 9 bis 12 Uhr, am 15. März, 5. April, 17. Mai, 28. Juni, 27. September, 18. Oktober und 22. November.

Weitere Infos zu den einzelnen Programmpunkten, Kartenverkauf und Reservierung gibt es online unter https://k3-winterlingen.theater/programm/