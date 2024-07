Das Kultur-Rendezvous der Gemeinde läuft ab dem 1. August. Geplant sind verschiedene Veranstaltungen.

„All Eyes on us“ heißt es am 1. August. Ins Rennen gehen ab 19 Uhr im Klosterhof (bei Regen im Rathaus) Kiana Taiari und Ansgar Hufnagel. In ihrer Pressemitteilung verspricht die Gemeinde hochkarätige Premiumunterhaltung. Mit 13 Jahren entdeckte die Freiburgerin Taiari ihre Leidenschaft für die Zauberkunst. Durch ihre jahrelange Erfahrung und Engagement hat sie es geschafft, nationale Anerkennung zu erlangen, unter anderem durch die Auszeichnung als „Deutschlands beste Nachwuchszauberkünstlerin“. Hufnagel blickt mit pointierter Selbstironie, messerscharf geschliffener Lyrik und lockerflockigen Anekdoten im Plauderton auf sich und das Leben in all seinen Facetten, heißt es in der Mitteilung. Zwischen Realität und Fakten, zwischen Fiktion und Träumerei bringt der Mittdreißiger eine Selbstverständlichkeit und Souveränität mit, welche es ihm leicht macht, sein Publikum für sich einzunehmen. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

„Wein & Schokolade“ stehen am 8. August ab 19 Uhr im Fokus. Gabriele Eble von „Erlebe Wein“ präsentiert im Klosterhof (bei Regen im Rathaus) zu einem Sekt und drei Weinen aus der Region die jeweils passende Schokolade aus der Schokoladenmanufaktur „Chocol“ in Nordrach. Karten im Vorverkauf kosten 25 Euro.

Ein Cocktailabend mit Live-Musik steigt am 15. August ab 19 Uhr im Klosterhof. Dabei geht der Musiker Bodo Schaffrath mit einer Unplugged-Show ins Rennen. Dazu serviert Claudio Isele, der ehemalige Inhaber der Bar „Amici“ in Ettenheim verschiedene Cocktailspezialitäten. Der Eintritt zu ver Veranstaltung ist frei, bei Regen fällt sie allerdings aus, heißt es in er Ankündigung.

Eine Lesung für Kinder gibt es am 22. August ab 16 Uhr zu erleben. Im Klosterhof (bei Regen in der Gemeindebücherei, Rathaus) liest Anna Schilling aus Seelbach aus dem Kinderbuch „Molly Blume“ von Will Gemehling. Im Anschluss wird dann gemeinsam gezeichnet, geschnippelt und geklebt. Die Aktion eignet sich laut Mitteilung für Kinder bis circa neun Jahren. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Anmeldung läuft in der Gemeindebücherei, Rathaus.

Die Lesung „Wiener G´schichten“ läuft am 29. August ab 19 Uhr im Klosterhof (bei Regen im Rathaus). Katja Thost-Hauser, die Intendantin der Freilichtspiele Seelbach, hat verschiedene Anekdoten sowie auch Geschichten aus Wien zusammengestellt. Die ausgesuchten „G´schichten“ liest sie beim Kultur-Rendezvous zusammen mit ihrem Mann Christian Hauser. Im Vorverkauf kosten die Karten acht, an der Abendkasse zehn Euro.

Tickets

Eintrittskarten gibt es in der Kultur- und Tourist-Info Seelbach, diese ist erreichbar unter Telefon 07823/94 94 52 oder per E-Mal an tourismus@seelbach-online.de. Für die Veranstaltungen „All eyes on us“, „Wein &Schokolade“ und die Lesung „Wiener G´schichten“ gibt es zudem auch Karten auf der Homepage www.reservix.de. Falls eine Veranstaltung witterungsbedingt verlegt werden muss, wird dies auf der Homepage www.seelbach-online.de mitgeteilt.