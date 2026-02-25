Veranstaltungen für Jugendliche: Dieses Programm ist bei den „Truestory Nights“ in Hornberg geplant

Ein buntes Programm für Jugendliche gibt es vom 3. bis 7. März jeden Abend im evangelischen Gotteshaus in Hornberg.

Austausch, eine Predigt, ein Musikprogramm mit DJ und Snacks – für junge Menschen zwischen etwa 13 und 18 Jahren gibt es von Dienstag, 3. März, bis Samstag, 7. März, fünf Tage lang eine Veranstaltungsreihe in der evangelischen Kirche in Hornberg. Der Verein Pro Christ lädt im Rahmen der „Truestory Nights“ Jugendliche dazu ein, sich an jedem der fünf Abende mit einem anderen Thema auseinanderzusetzen, wobei jeweils ein Redner mit einer besonderen passenden Hintergrundgeschichte etwas erzählt.

Los geht es am Dienstag, 3. März, um 18.30 Uhr mit dem Thema „Geliebt statt perfekt“. Die Veranstalter schreiben dazu: „Ständig performen und funktionieren. In der Schule zuhause, online. Bei Jesus ist ein ,Safe Space’ (Deutsch: sicherer Ort), wo du einfach du sein darfst. Weil du wertvoll bist.“

Nach den Vorträgen ist Zeit zum Austausch

Die Redner Kathi und Alex haben beide Erfahrungen mit Leistungsdruck gemacht. Kathi war Tänzerin und musste dabei schlank sein, gut aussehen und perfekt tanzen. Alex hat gemerkt, dass Erfolg und Anerkennung von Menschen nicht das ist, worauf es ihm im Leben ankommt.

Im Anschluss an die Vorträge besteht laut den Veranstaltern immer noch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Dazu werden auch sogenannte „Chillout“-Bereiche eingerichtet. Die Kirche werde für die Veranstaltung entsprechend dekoriert und umgestaltet, eine Lichttechnik soll für besondere Atmosphäre sorgen. Ein Bistro am Abend sorge für Verpflegung. „DJ Matze“ soll zusätzlich für eine entspannte und lockere Stimmung sorgen.

Magdalena Gramer und Natalie Aberle organisieren die Veranstaltung gemeinsam mit etwa 50 Ehrenamtlichen, die in verschiedenen Teams organisiert sind – Technik, Bistro, Deko, Rahmenprogramm, Band, Moderation und weiteren.

Am zweiten Abend, dem 4. März, ist das Thema „Gemeinsam stark“. Der Fokus soll auf Veränderung in der Welt und starken Geschichten darüber liegen.

Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig

Der 5. März steht ganz im Zeichen von „Ruhe im Stress“. Die Redner des Abends, darunter ein Geflüchteter mit einer bewegten Geschichte, erzählen von Zeiten, in denen alles zu viel wird, und wie man es schafft, dann zur Ruhe zu kommen.

Der vorletzte Abend dreht sich um „Wunden statt Wunder“. Die Redner des Abends, Pascal und Katja, erzählen von Situationen, in denen man voller Hass ist, andere Menschen verletzt oder selbst verletzt wird.

Am Samstag endet der Abend in der Kirche erst gegen 22 Uhr. Zum Abschluss der Reihe wird das Thema „Leben ohne Ende“ besprochen und die Frage, was eigentlich ein erfülltes Leben ausmacht.

Die Veranstaltungsreihe ist für alle kostenlos, es bedarf keiner Anmeldung, heißt es in der Ankündigung. Es sind nicht bloß Jugendliche aus Hornberg zu den Vorträgen und dem Austausch eingeladen, sondern auch aus allen umliegenden Gemeinden.

Die Veranstalter

Die „Truestory Nights“ gibt es nicht nur in Hornberg, sondern in zahlreichen Gemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hinter der Veranstaltung steckt der Verein ProChrist, eine überkonfessionelle Initiative, die Kirchen, Gemeinden und Jugendarbeiten dabei unterstützt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.