Veranstaltungen für Jugendliche: Dieses Programm ist bei den „Truestory Nights“ in Hornberg geplant

Ein buntes Programm für Jugendliche gibt es vom 3. bis 7. März jeden Abend im evangelischen Gotteshaus in Hornberg.
Austausch, eine Predigt, ein Musikprogramm mit DJ und Snacks – für junge Menschen zwischen etwa 13 und 18 Jahren gibt es von Dienstag, 3. März, bis Samstag, 7. März, fünf Tage lang eine Veranstaltungsreihe in der evangelischen Kirche in Hornberg. Der Verein Pro Christ lädt im Rahmen der „Truestory Nights“ Jugendliche dazu ein, sich an jedem der fünf Abende mit einem anderen Thema auseinanderzusetzen, wobei jeweils ein Redner mit einer besonderen passenden Hintergrundgeschichte etwas erzählt.