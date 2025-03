Veranstaltung zum 950-Jahr-Jubiläum: „Volldampf in der ‚Alten Textilfabrik‘“ – das ist in Jungingen geboten

„Volldampf in der ‚Alten Textilfabrik‘“ – das ist in Jungingen geboten

1 Andy Goldner ist Mitorganisator der Veranstaltungstage „Volldampf in der ‚Alten Textilfabrik‘“. Foto: Schramm

Einen Einblick in die „Alte Textilfabrik“ bekommen Besucher vom 28. bis 30 März. Ralf Dammasch und Sylvia Schiefer präsentieren Fundstücke des historischen Gebäudes, Sabine Schramm plant „Fashion-Shows“ und Andy Goldner zeigt seine Künste.









„Volldampf in der ‚Alten Textilfabrik‘“ lautet das Motto in der Junginger Bahnhofsstraße 26 von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30 März. „Beet-Bruder“ und Fernsehgärtner Ralf Dammasch und seine Lebensgefährtin Sylvia Schiefer öffnen die Türen des historischen Gebäudes für die Öffentlichkeit. Das Wochenende ist ein Veranstaltungshöhepunkt im Jubiläumsjahr „950 Jahre Jungingen“. Los geht es in der „Alten Textilfabrik“ am Freitag und Samstag je um 18 Uhr; am Sonntag bereits um 15 Uhr.