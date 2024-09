„Lachen ist die beste Medizin!“ Mit diesen Worten lädt der Musikverein Lauffen am Samstag, 19. Oktober, zu Comedy mit Henning Schmidtke aus dem Quatsch-Comedy-Club ein. Los geht es um 20 Uhr in der Sport- und Festhalle Lauffen.

In seinem Bühnenprogramm wechselt Henning Schmidtke im traditionellen Standup-Stil zwischen Liedern und Wortbeiträgen. Auch Rap und andere musikalische Formen gehören zu seinem Repertoire.

Mehr als ein traditioneller Kabarettist

Schmidtke ist mehr als ein traditioneller Kabarettist, so die Ankündigung. „Wie kein Zweiter, schafft er es, ein Bühnenprogramm zu gestalten, das zwischen Wortbeiträgen, Stand-up-Comedy und höchst musikalischen Beiträgen hin und her springt und dabei mit einer Menge Irrwitz die Anwesenden fesselt.“ In seinem Programm ist es durchaus wahrscheinlich, „dass Erste-Hilfe-Tipps in Form von Herzmassagen, zu ,Stayin alive’ eingeübt und ausgeführt werden. Einzigartig macht ihn sein außergewöhnliches Talent, mit dem er Musik und Comedy miteinander verbindet“.

Neben Musik aus jazzigen und klassischen Elementen gehört gleichermaßen Rockmusik und Rap im Repertoire des Klaviervirtuosen Schmidtke.

„no wumme, no cry“

Aus „no woman, no cry“ kann schnell mal „no wumme, no cry“ werden. Zahlreiche seiner Bühnenkollegen haben Schmidtke bereits als Autor und Komponist in Anspruch genommen. „Herzerfrischend und immer ein wenig belehrend philosophiert Schmidtke unter anderem über die Geheimnisse der Zeit, die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins oder die viel zu hohe Geschwindigkeit des Lebens und dem damit verbundenen Stress.“

Karten gibt’s bei der Volksbank Deißlingen oder unter https://musikverein-lauffen.jimdofree.com/. Der Comedy-Abend gehört zum jährlichen Kirbe-Wochenende, bei dem der Musikverein Lauffen am Samstagabend zum Kabarett einlädt und am Sonntag zur traditionellen Schlachtplatte.