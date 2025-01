Sterneköche in Baiersbronn Lumpp und Michel – an der Spitze ohne Starallüren

Sie sind beide seit Jahren mit der höchsten Auszeichnung des Guide Michelin geadelt – drei Sternen: Claus-Peter Lumpp und Torsten Michel, diesmal nicht in Kochjacke, sondern in zivil, diesmal nicht in ihren Küchen, sondern an einem kleinen Tisch im Hotel Forsthaus Auerhahn, sozusagen neutraler Boden.