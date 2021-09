Was will Olaf Scholz?

1 Olaf Scholz führt die SPD im Bundestagswahlkampf an. Foto: AFP/Markus Schreiber

Der Kanzlerkandidat der SPD ist am 13. September zu Gast in Stuttgart – bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung. Eintrittskarten gibt es keine mehr. Aber die Chance, online dabei zu sein.

Stuttgart - Zu Beginn des Wahlkampfs sah es nach einer Aufgabe aus, an der Olaf Scholz nur scheitern kann. Die Kanzlerkandidatur der SPD versprach kaum Aussicht auf einen Einzug in die Regierungszentrale in Berlin. Erst lag die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit ihrer Partei deutlich vorne, dann wendete sich das Blatt zugunsten von Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten von CDU und CSU. Die Sozialdemokraten waren weit abgeschlagen.

Doch inzwischen hat der Wahlkampf eine ganz andere Wendung genommen. Olaf Scholz ist heute, wenn die Umfrageinstitute sich nicht täuschen, mit großem Abstand der Spitzenkandidat, den sich die Deutschen am ehesten als Nachfolger von Angela Merkel vorstellen können. Er hat nicht nur persönlich Punkte gemacht in den letzten Wochen, sondern mit ihm sind auch die Werte seiner Partei nach oben geklettert: Die SPD liegt in den Umfragen zurzeit ungefähr gleichauf mit den Unionsparteien und vor den Grünen.

Corona, Klima und Konflikte

Mit ganz anderer Dringlichkeit als bisher wollen die Bürger deshalb wissen, wofür Olaf Scholz inhaltlich steht. Und was er plant für den Fall, dass er an die Regierungsspitze in Berlin rücken sollte? Am Montag, 13. September, kann Olaf Scholz diese Fragen beantworten. Dann ist er Gast bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung. Die Veranstaltung unter dem Titel „Das Rennen um das Kanzleramt: Corona, Klima und Konflikte – so will Olaf Scholz Deutschland regieren“ findet im Stuttgarter Hospitalhof statt und beginnt um 19 Uhr.

Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es keine mehr. Bereits wenige Stunden, nachdem das Anmeldeportal frei geschaltet wurde, waren alle Karten vergeben. Und dennoch gibt es die Chance dabei zu sein – per Livestream. Unsere Zeitung überträgt die Veranstaltung über diesen Link: www.stn.de/olafscholzlive

Würde Scholz auch mit Rot-Rot-Grün regieren?

Alle drei Kanzlerkandidaten sind im Laufe des Wahlkampfs zu Gast bei unserer Zeitung. Armin Laschet machte den Auftakt im Juli, am 21. September beschließt Annalena Baerbock die Runde.

Wer auch immer von den dreien bei der Bundestagswahl am 26. September gewinnt, tritt ein großes und gleichzeitig schwieriges Erbe an. Nach 16 Jahren als Kanzlerin tritt Angela Merkel ab. Wird es damit auch einen Politikwechsel geben?

Der Sozialdemokrat Olaf Scholz, Jahrgang 1958, hat als Bundesfinanzminister und Vizekanzler mehrere Jahre an der Seite von Merkel regiert. Sie sind insgesamt gut miteinander ausgekommen. Wenn Scholz Kanzler werden will, kann er das nach Lage der Dinge nur in einer für die Bundespolitik neuartigen Dreierkoalition. Entweder mit Grünen und FDP. Oder mit Grünen und Linker. Deshalb gehört zu den spannenden Fragen des Diskussionsabends mit dem SPD-Kanzlerkandidaten: Welche Koalition wäre ihm denn lieber?