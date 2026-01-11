Veranstaltung in VS: Hilfe, mein Kind will Influencer werden

Im Klosterhof in Villingen-Schwenningen findet am 23. Januar um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung für Eltern rund um Berufsbilder wie Influencer und Podcaster statt.

Instagram, TikTok und Co. sind in der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken – besonders für die jüngere Generation – die Gen Z. Berufswünsche wie Influencer, Podcaster und Blogger werden daher zunehmend gefragter. Doch wie diese Berufsbilder genau aussehen und wie Eltern ihre Kinder auf diesem Weg unterstützen können – Antworten soll die Veranstaltung „Hilfe, mein Kind will Influencer werden“ in VS bieten.

Warm und ganz in Pink mit Blumen geschmückt empfängt uns das Café Oni&Lu in Villingen-Schwenningen. Passend zum Thema Social Media trifft sich unsere Redaktion mit den Veranstaltern des Elternevents in der Konditorei der ehemaligen The Taste-Finalistin und Foodbloggerin Luisa Zerbo.

Diese sei auch eine der Sprecher der Berufsberatungsveranstaltung, die die Bundesagentur für Arbeit unter anderem gemeinsam mit dem Gesamtelternbeirat (GEB) VS und dem Bildungsbüro des Landratsamts organisiere, erklärt Holger Ludwig, Teamleiter der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Rottweil und Villingen-Schwenningen.

Influencer, Podcaster und Blogger

Viele Jugendliche und auch deren Eltern stünden derzeit vor dem Problem, dass sie keine konkreten Berufswünsche haben, meint Evelyn Mohrland vom Bildungsbüro des Landratsamts VS. „Es kommt keiner und sagt, ich möchte Mechatroniker werden“, fügt Ludwig schmunzelnd hinzu. Stattdessen trete der Wunsch Influencer, Podcaster und Blogger immer häufiger auf.

Eltern könnten sich allerdings oftmals nichts unter den Berufen vorstellen oder nehmen die Berufswünsche nicht ernst, meint Tino Berthold, Vorsitzender des GEB VS. Auch Fragen wie die finanzielle Absicherung in diesen Berufsfeldern kämen in diesem Zusammenhang immer wieder auf.

Um den jungen Erwachsenen, aber vor allem ihren Eltern diese Berufsbilder näher zu bringen, findet im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen am Freitag, 23. Januar, um 18 Uhr die erste Informationsveranstaltung dieser Art statt. Sollte die Veranstaltung gut angenommen werden, könne man sich auch vorstellen, diese regelmäßig zu veranstalten, so Mohrland.

Das Erstellen von Online-Auftritten

Neben der Foodbloggerin Luisa Zerbo sei auch der Fotograf und Filmemacher Patrick vom Berg zu Gast und spreche über das Erstellen von Online-Auftritten für Luxus-Hotels und andere Brands, meint Ludwig. Als dritter Gast spricht der 20-jährige Damian Bossert zum Thema Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Umrahmt wird die Veranstaltung von der Schülerband des Gymnasiums am Hoptbühl sowie einigen Infoständen. Auch Snacks und Getränke für die Interessierten werden bereitgestellt.

Ziel der Veranstaltung sei es, realistisch für Aufklärung rund um Social-Media-Berufe zu sorgen sowohl bei den Eltern als auch den Jugendlichen, erklärt Ludwig.