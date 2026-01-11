Veranstaltung in VS: Hilfe, mein Kind will Influencer werden

Im Klosterhof in Villingen-Schwenningen findet am 23. Januar um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung für Eltern rund um Berufsbilder wie Influencer und Podcaster statt.
Instagram, TikTok und Co. sind in der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken – besonders für die jüngere Generation – die Gen Z. Berufswünsche wie Influencer, Podcaster und Blogger werden daher zunehmend gefragter. Doch wie diese Berufsbilder genau aussehen und wie Eltern ihre Kinder auf diesem Weg unterstützen können – Antworten soll die Veranstaltung „Hilfe, mein Kind will Influencer werden“ in VS bieten.