Veranstaltung in Sulzburg-Laufen: „Wein, Essen & Laufen“ – zum Genießen und Mitmachen

Seit 1995 lockt das Fest „Wein, Essen & Laufen“ Jahr für Jahr Besucher aus Nah und Fern in das Weindorf Sulzburg-Laufen. Am Wochenende ist es wieder soweit.
Die Weingüter, Gutshöfe, Werkstätten und Ateliers öffnen am Samstag und Sonntag, 16. und 17. August, ihre Tore. Dort darf nicht nur genossen, sondern auch neugierig hinter die Kulissen geschaut werden, heißt es in der Ankündigung. Beim Flanieren durch die historischen Gassen und malerischen Ecken des Dorfs begegnet man dem, was Sulzburg-Laufen besonders macht: Herzlichkeit, Tradition und echte Leidenschaft für Handwerk und Genuss, versprechen die Veranstalter.