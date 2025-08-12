Veranstaltung in Sulzburg-Laufen: „Wein, Essen & Laufen“ – zum Genießen und Mitmachen

Seit 1995 lockt das Fest „Wein, Essen & Laufen“ Jahr für Jahr Besucher aus Nah und Fern in das Weindorf Sulzburg-Laufen. Am Wochenende ist es wieder soweit.

Die Weingüter, Gutshöfe, Werkstätten und Ateliers öffnen am Samstag und Sonntag, 16. und 17. August, ihre Tore. Dort darf nicht nur genossen, sondern auch neugierig hinter die Kulissen geschaut werden, heißt es in der Ankündigung. Beim Flanieren durch die historischen Gassen und malerischen Ecken des Dorfs begegnet man dem, was Sulzburg-Laufen besonders macht: Herzlichkeit, Tradition und echte Leidenschaft für Handwerk und Genuss, versprechen die Veranstalter.

Den Auftakt macht in diesem Jahr die offizielle Eröffnung am Samstag um 15 Uhr in der Schlossgasse 6 – im Geburtshaus des berühmten Malers Adolf Riedlin. Eine Ausstellung würdigt das künstlerische Erbe des Laufener Originals, dessen Werke am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr bewundert werden können.

Hochprozentiges brennen

Das Fest soll eine Mischung aus Genuss, Unterhaltung und gelebter Tradition bieten. So können die Besucher beim Winzerhof Andreas Hug live beim Brennen von Hochprozentigem dabei sein oder im Obsthof Güntert selbst beim Saftpressen mithelfen. Wer sich fürs Bierbrauen interessiert, darf im Englerhof nicht nur zuschauen, sondern anschließend auch verkosten.

Auch das Handwerk kommt nicht zu kurz: In der „Jonny B“-Möbelwerkstatt wird die Fertigung hochwertiger Möbel erklärt – inklusive Flohmarkt mit Restposten-Schätzen, heißt es. Die Schreinerei Thomas Ludin steht für persönliche Beratung zu maßgefertigten Möbelstücken bereit.

Handwerksarbeiten und Sommerblütenmeer

Kunst und Kreativität begegnen einem an jeder Ecke: ob beim Rundholz-Design mit Arbeiten aus Holz, Metall und Stein oder in der Gärtnerei Gräfin von Zeppelin, wo ein wahres Sommerblütenmeer die Sinne verzaubern soll.

Der Wein spielt eine Hauptrolle: Die Weingüter Rainer Schlumberger, Wolf und Grether, das Privatweingut Schlumberger-Bernhart und der Winzerkeller Laufener Altenberg präsentieren ihre edelsten Tropfen. Hier wird nicht nur verkostet – hier wird philosophiert, gefachsimpelt und über die Besonderheiten der Laufener Weine diskutiert, heißt es in der Ankündigung weiter.

Kulinarisch darf man sich auf hochwertige Speisen und regionale Köstlichkeiten freuen, unter anderem im neu ansässigen Restaurant „Rebea“. Im „Schmitzhof“ kredenzen die La Morra Freunde exklusive Weine der piemontesischen Partnergemeinde wie Barolo und Barbera, dazu ausgesuchte Leckereien. Für den süßen Genuss sorgen die Laufener Landfrauen mit hausgemachtem Kuchen und Kaffee in der Altenberghalle.

Karaoke singen

Musikalisch begleitet ein abwechslungsreiches Programm die beiden Festtage. Zudem sorgen die Gruppe „Lochblech“ mit schwungvoller Blechmusik und ein Dudelsackbläser für besondere Stimmung auf den Straßen.

In der Alten Schreinerei wird Karaoke gesungen und bei Sonnenuntergang steigen in lauer Sommerabendluft kleine Partys mit Cocktails, Longdrinks und Livemusik.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wein-essen-laufen.de.

„Wein, Essen & Laufen“

Öffnungszeiten:

Samstag, 16. August, ab 15 Uhr sowie Sonntag, 17. August, ab 11 Uhr