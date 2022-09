10 Impressionen vom Upbeat Festival der celebrate company GmbH, Schwenningen Foto: celebrate company GmbH

Schwenningen – Nachdem celebrate digital printing im Juni diesen Jahres mit dem Upbeat-Festival für große Begeisterung bei ihren Mitarbeitenden gesorgt hat, öffnet die Druckerei nun ihre Tore für die Öffentlichkeit.

Am „Tag der offenen Druckerei“ können Interessierte sich nicht nur ein Bild von der Zukunft des Digitaldrucks in der Region machen. Wer möchte, kann sich sogar direkt für einen Job bewerben.

Interessanter Einblick hinter die Kulissen

„Die meisten Menschen kommen mit uns entweder an Weihnachten, oder zu besonderen Anlässen in ihren Leben, wie durch eine Hochzeit oder eine Geburt, in Berührung“, so Michael Lindemeier, Geschäftsführer der celebrate digital printing. „Aber nicht alle wissen während einer Bestellung bei der kartenmacherei, dass hinter all den Karten, die wir täglich herstellen, sehr viel technisches Know-how steckt – und mindestens so viel Herzblut. Am ‚Tag der offenen Druckerei‘ kann man sich davon live vor Ort ein Bild machen.“

„Wir lieben, was wir tun“

Frisch und modern präsentiert sich die celebrate digital printing am neuen Produktionsstandort in Schwenningen, der erst vor kurzem komplett bezogen wurde. Nun öffnet das Unternehmen, mit weiteren Standorten in München und Hamburg, die Tore für alle Interessierten aus Schwenningen und Umgebung.

„In den vergangenen Monaten haben wir einiges getan, um unsere Bekanntheit in der Region zu erhöhen“, erklärt Larissa Hofer als Pressesprecherin des Unternehmens. „Der Auftritt unserer Marke ist sicherlich ein bisschen anders, als man es von einer klassischen Druckerei gewohnt ist. Entscheidend ist, dass er zu unseren Werten passt: Wir lieben, was wir tun – und Teamgeist steht dabei an erster Stelle. Nicht umsonst lautet das Motto unserer Kampagne: Diesen Job feier‘ ich!“

Bewerbung am „Tag der offenen Druckerei“ möglich

Mit einem bunten Rahmenprogramm ist am „Tag der offenen Druckerei“ am Freitag, den 30. September 2022 viel geboten für Jung und Alt: „Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste“, lässt Michael Lindemeier wissen.

„Es wird Firmenführungen geben und ein extra Kinderprogramm, leckere Speisen und Getränke sowie ein spannendes Gewinnspiel mit tollen Preisen. Also wirklich ein Nachmittag für die ganze Familie.“

Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist celebrate digital printing zudem auch auf der Suche nach Verstärkung: „Aktuell suchen wir neue Teammitglieder in der Produktion, entweder dauerhaft oder zur Unterstützung in der Weihnachtssaison. Wer will, kann am ‚Tag der offenen Druckerei‘ nicht nur sehen, wie eine der modernsten Digitaldruckereien Süddeutschlands aussieht – sondern sich sogar direkt hier bewerben.“

