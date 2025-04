Veranstaltung in Schramberg: Wie Indonesier den Azubimangel lindern können

Die regionale Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg spricht über die Chancen der Integration indonesischer Auszubildender. Die Veranstaltung findet am Montag, 28. April, um 18.30 Uhr in der Schramberger Szene 64 statt.

Der Fachkräftemangel stellt viele Unternehmen in der Region vor große Herausforderungen. Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg setzt deshalb seit 2023 mit dem Projekt „Indonesische Auszubildende für Schwarzwald-Baar-Heuberg“ gezielt auf indonesische Nachwuchskräfte.

40 indonesische Azubis

„Dass unser Projekt so rasant wächst und Erfolge verzeichnet, hätte ich anfangs nicht gedacht“, so Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Regionalen Wirtschaftsförderung. „Aber bei nunmehr annähernd 40 Azubis bei uns in der Region und den vielen positiven Rückmeldungen – von den Betrieben wie auch den Auszubildenden selbst – zeigt sich, dass wir mit diesem Projekt den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

Die Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg, die das Projekt unterstützt und mitträgt, setzt sich aktiv für die Gewinnung der jungen Indonesier ein, die vor allem durch ihre gute sprachliche Vorbildung überzeugen: bereits ab der zehnten Klasse lernen die jungen Menschen an den Partnerschulen in Indonesien Deutsch – bei einer Gesamtschulzeit von zwölf Jahren.

Die Wirtschaftsförderung Schwarezwald-Baar-Heuberg bietet nun in verschiedenen Gemeinden der Region Informationsveranstaltungen zum Projekt an, bei denen sich Unternehmen aller Branchen über die Anwerbung und Integration indonesischer Auszubildender informieren können.

Dr. Nurul Aini, Projektleiterin bei der Wirtschaftsförderung erläutert: „Immer wieder kriegen wir von regionalen Unternehmen die Rückmeldung, dass sie unser Projekt nicht kennen und noch nie davon gehört haben, aber dringend Auszubildende suchen – das wollen wir ändern und mit den Betrieben in Schwarzwald-Baar-Heuberg ins Gespräch kommen.“

Hilfe bei der Vermittlung

Denn das Projekt zeige: angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels bietet die Rekrutierung von Auszubildenden aus Indonesien eine vielversprechende Möglichkeit, qualifizierte und motivierte Nachwuchskräfte für die Region zu gewinnen. Das Projekt unterstützt Unternehmen kostenfrei bei der Vermittlung und Integration dieser Auszubildenden und stellt sicher, dass sowohl rechtliche als auch kulturelle Aspekte berücksichtigt werden und insbesondere eine langfristige Begleitung über die Dauer der Ausbildung gewährleistet wird.

Interessierte Unternehmen und Betriebe aus Schramberg, Eschbronn, Aichhalden, Hardt, Schiltach, Dunningen und Schenkenzell sind am Montag, 28. April, um 18.30 Uhr in die Szene 64 in Schramberg eingeladen, um mehr über die Chancen der Integration indonesischer Auszubildender zu erfahren. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung erbeten. Die Anmeldung kann unter https://bit.ly/447IQYS erfolgen.