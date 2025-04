Veranstaltung in Schiltach: Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffener Sonntag im Städtle

Neben den vielfältigen Arbeiten schon Monate im Vorfeld im Rathaus um Cheforganisator Michael Grumbach sowie das Sonntagsmanagement bei Marktmeisterin Miriam Schmider geht es auch bei Wassermeister Martin Herrmann und seinem Stellvertreter Nico Brüstle zeitig vor dem eigentlichen Markt mit den Vorbereitungen los. Denn für jeden Anlass, der eine Ersatzwasserversorgung benötigt, braucht man mindestens zwei Wochen Vorlauf. Das teilt die Stadt Schiltach mit.

Zum einen müssen der Aufbau gewährleistet, die Leitungen desinfiziert, gespült und dann in Betrieb genommen werden. Ganz wichtig sind dann auch die regelmäßigen Wasserbeprobungen, um am Markttag einen sicheren Ablauf in Sachen Trinkwasserqualität zu haben.

Zusätzlich werden kurz vor dem Markttag vor dem Jugendhaus und auf der „Aue“ Toilettenwagen aufgestellt, die auch eine Wasserversorgung benötigen und auch an das Abwassernetz angeschlossen werden müssen.

40 Marktstände

In der Summe werden für den Kreativmarkt 40 Marktstände benötigt, die durch eine Firma aufgestellt und durch den städtischen Bauhof am Montag wieder abgebaut und eingelagert werden. Dazu müssen für den Markttag zahlreiche Elektroanschlüsse durch die einheimischen Firmen an die einzelnen Stände herangeführt und eingerichtet werden.

Die verkehrsrechtlichen Vorgaben des Landratsamtes Rottweil umzusetzen fordert die Stadtverwaltung sowie Bauhofleiter Eugen König und seine Mitarbeiter, denn vor, am und nach dem Kreativmarkt gilt es die verkehrsrechtlichen Beschilderungen aufzustellen, um einmal die Flächen für die Marktbeschicker frei zu halten.

Am frühen Sonntagmorgen müssen die Absperrungen und Umleitungshinweise an den Ortseingängen und im Städtle stehen und am Abend, nachdem das Marktgeschehen beendet ist, wieder entfernt werden, um sie am Tag danach wieder einzusammeln und einzulagern.

Auch der Reinigungstrupp ist gefordert

Selbstverständlich ist dann am Montag auch der städtische Reinigungstrupp wieder voll im Einsatz, um das Städtle wieder auf Vordermann zu bringen und die Hinterlassenschaften des Marktes und dessen Besucher zu entfernen, heißt es in der Mitteilung abschließend.