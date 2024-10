Die Stadt Schiltach veranstaltet am Sonntag, 20. Oktober, zum 27. Mal einen großen Bauernmarkt in der idyllischen Fachwerkkulisse der Schiltacher Altstadt.

Markteröffnung ist um 11 Uhr bei der Hauptbühne in der Schramberger Straße, die örtlichen Geschäfte haben ab 12 Uhr ihre Pforten geöffnet. An mehr als 40 Ständen können sich die Besucher mit Produkten rund um die Landwirtschaft versorgen, Schwerpunkt bilden die Bauern aus der Region Mittlerer Schwarzwald.

Wie immer wurden jedoch auch Kollegen aus anderen Gegenden eingeladen, um die Angebotspalette um Produkte zu erweitern, die im oberen Kinzigtal sonst nicht so ohne weiteres zu finden sind, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Schiltach. So werden beispielsweise Nüsse und Äpfel vom Kaiserstuhl, Wildprodukte aus Baiersbronn, Käse von einer Alm am Vierwaldstätter See oder auch Maroni vom Bodensee zu finden sein.

Lesen Sie auch

Natürlich kommt auch das kulinarische Angebot zum direkten Verzehr vor Ort nicht zu kurz. So kann man sich wieder auf Flammkuchen, Pommes Frites aus frischen Kartoffeln, Schmalzbrot, Kürbis- und Nudelsuppe, frisch gepressten Apfelsaft oder auch die weithin bekannte Flößerwurst freuen.

Da sich auch die örtliche Gastronomie und die Narrenvereine in ihren Zunftstuben mit einem kulinarischen Angebot ganz auf den Bauernmarkt einstellen, gibt es genügend Gründe dafür, die Küche zu Hause an diesem Sonntag kalt zu lassen, heißt es weiter.

Rahmenprogramm für Jung und Alt

Selbstverständlich wurde auch wieder ein attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt, das neben den Auftritten der örtlichen Musikvereine aus Schiltach und Lehengericht sowie des Musikvereins Rötenbach auch den Entertainer Gottlieb Heinz alias „Specht“ vorsieht. Die Truppe vom Bergdorf „Baderalm“ um Reinhard Bosch kann in diesem Jahr aus personellen Gründen nicht dabei sein. Erfreulicherweise hat aber die Gruppe MOST („Musik ohne Strom“) um ihren Boss Martin „Flake“ Sedlak ihr Kommen zugesagt. Sie sind laut Mitteilung in Schiltach keine Unbekannten und schon in den früheren Jahren im Rahmenprogramm des Baders zu hören gewesen.

Die Gruppe MOST („Musik ohne Strom“) hat ihr Kommen zugesagt. Foto: Stadt Schiltach

Daneben gibt es auf dem Markt handwerkliche Vorführungen und viele alte Traktoren der Bulldogfreunde Sulgen zu sehen. Traditionell haben auch der Landschaftsentwicklungsverband und die Forstverwaltung unter Federführung von Revierförster Holger Wöhrle jeweils einen umfangreichen Infostand. Direkt daneben zeigen die Schiltacher Flößer Aktivitäten rund um ihr traditionsreiches Handwerk.

Für die Kinder steht wieder ein Kinderkarussell zur Verfügung, während man sich am Bierstand am „Engeleck“ vom Markttrubel erholen kann. Bei der Gerberei Trautwein ist ein Stand der Fliegenfischer Kinzigtal zu finden, an dem man sich aus Anlass des 25-jährigen Bestehens über die Aktivität des Vereins informieren kann.

Die Stadt Schiltach hofft wieder auf zahlreiche Besucher. Foto: Stadt Schiltach

Alles in allem verspricht der Markt, der natürlich mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden ist, wieder ein unterhaltsames und vergnügliches Ereignis zu werden, heißt es abschließend.