Veranstaltung in Schallbach: Das Zeechefest feiert Jubiläum

Die Schallbacher sind in Jubiläumsstimmung. Zum 50. Mal findet am Wochenende das Zeechefest statt.
Wie beliebt das dreitägige Zeechefest auf der Schallbacher Festmeile entlang der Dorfstraße ist, zeigt Jahr für Jahr der große Andrang. Die Festgemeinschaft, bestehend aus je zwei Vertretern des Gesangvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Frauenvereins, des Kinder- und Jugendfördervereins und der Zeeche-Clique, versteht es, mit einem ansprechenden und vielseitigen Essens- und Getränkeangebot in einladenden Lauben Besucher nicht nur aus dem Dorf, sondern der ganzen Region anzuziehen. Auch die Gemeindeverwaltung unterstützt die Veranstaltung.