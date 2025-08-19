Veranstaltung in Schallbach: Das Zeechefest feiert Jubiläum

Die Schallbacher sind in Jubiläumsstimmung. Zum 50. Mal findet am Wochenende das Zeechefest statt.

Wie beliebt das dreitägige Zeechefest auf der Schallbacher Festmeile entlang der Dorfstraße ist, zeigt Jahr für Jahr der große Andrang. Die Festgemeinschaft, bestehend aus je zwei Vertretern des Gesangvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Frauenvereins, des Kinder- und Jugendfördervereins und der Zeeche-Clique, versteht es, mit einem ansprechenden und vielseitigen Essens- und Getränkeangebot in einladenden Lauben Besucher nicht nur aus dem Dorf, sondern der ganzen Region anzuziehen. Auch die Gemeindeverwaltung unterstützt die Veranstaltung.

Von Samstag, 23., bis einschließlich Montag, 25. August, wird das Zeechefescht gefeiert. „Das Fest läuft in bewährtem Rahmen ab, auch wenn es ein Jubiläumsfest ist“, sagt Feuerwehrkommandant Tim Wackernagel, der erstmals der federführende Organisator ist. Er kann sich jedoch auf die Unterstützung durch erfahrene Kräfte im Festausschuss verlassen, allen voran Daniel Sütterlin von der Feuerwehr. Dieser ist schon seit 15 Jahren an vorderester Front mit dabei und nennt das Zeechefest auch „Schallbacher Nationalfeiertage“.

Größte Veranstaltung

Das Dorffest, einst initiiert und organisiert vom ehemaligen Motor- und Sportclub MSC Schallbach, ist die jährlich größte Veranstaltung im Dorf und damit auch die wichtigste Einnahmequelle für die beteiligten Vereine und die Feuerwehr, die im kommenden Jahr ein eigenes großes Fest ausrichtet. Denn die Floriansjünger begehen das 100-jährige Bestehen der Schallbacher Wehr und werden dies vom 17. bis 19. Juli groß feiern.

Aus Anlass des Jubiläums gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Zur Eröffnung am Samstag um 18 Uhr wird Bürgermeister Christian Iselin das erste Fass Bier anstechen. Laut Wackernagel war es kein Problem, wieder genügend Helfer zu finden. Diese sind in mehrere Schichten eingeteilt.

Die Lauben und Buden entlang der Dorfstraße, flankiert von Bier- und Weinbrunnen sowie einer Kaffeestube, öffnen am Samstag, 23. August, um 18 Uhr. Schankschluss ist um 3 Uhr in der Frühe. Am Sonntag, 24. August, geht der Festbetrieb um 11 Uhr los und endet um 1 Uhr, während am Montag, 25. August, von 11 bis 14 Uhr (Handwerkeressen) und von 18 bis 2 Uhr gefeiert werden kann.

Übrigens: Die Zeeche-Clique wird aus Anlass des Jubiläums am Sonntagmittag zusätzlich zum üblichen Angebot Spanferkel mit Krautsalat anbieten, solange der Vorrat reicht.

Schminken und Tombola

Wie in den Jahren zuvor veranstaltet der Kinder- und Jugendförderverein am Sonntag ein Kinderschminken, außerdem gibt es eine Tombola. Am Festmontag dürfen sich die Kinder wieder freuen, wenn sie ab 14 Uhr zum Unterhaltungsnachmittag eingeladen sind.