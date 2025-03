Veranstaltung in Oberwolfach: Familienmesse war ein großer Erfolg

1 Bei der Familienmesse „Fam Fair“ in Oberwolfach konnten sich die Besucher über verschiedene Aspekte rund um das Thema Familie informieren Foto: Schmid/Schmid

Am Sonntag fand in Oberwolfach erstmals die Familienmesse „Fam Fair“ statt. Sowohl bei den 30 regionalen Anbietern als auch bei den Besuchern kam das Konzept sehr gut an. Das Angebot reichte von Kinderkleidung bis zu Fitness-Kursen für Mütter.









Link kopiert



Im vergangenen Jahr hatten Carolin Wurster und Michelle Musu gemeinsam die „Fam Fair“ gegründet – eine Familienmesse mit regionalen Anbietern. Seitdem hat sie schon an 38 verschiedenen Standorten in ganz Deutschland ihre Pforten geöffnet, fast immer mit großem Erfolg, so dass einige Gemeinden bereits angefragt hätten, so Wurster. Am Sonntag kam die „Fam Fair“ nun auch nach Oberwolfach in die Festhalle.