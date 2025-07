Veranstaltung in Oberndorf

1 Mauro Baudino (von links), Albert Kuus, Peter Dallhammer, Bürgermeister Matthias Winter und Museums- und Archivleiter Simon Zimmernann mit dem Originalexemplar des Berichts Foto: Zimmermann Die Erfindungen und Waffentechniken Mausers faszinieren auch nach 80 Jahren noch Menschen. Forscher stellten kürzlich in Oberndorf neue Kenntnisse zur Geschichte vor.







Link kopiert



Seit vielen Jahren treffen sich Mauser-Forscher aus dem In- und Ausland zum so genannten KÜ-Meeting in Oberndorf. Das jährliche Treffen dient der Kontaktpflege und dem Austausch über aktuelle Forschungsthemen rund um die Geschichte von Mauser.