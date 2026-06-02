Das zweite Heubergtattoo des Nusplinger Fanfarenzugs naht mit großen Schritten: Die Kallenberg-Arena ist aufgebaut, die Tattoo-Ausstellung im Ortskern ebenfalls.
Vor einigen Tagen ging es beim Fanfarenzug vor allem um blaue Sitzgelegenheiten. Denn voll beladene Sattelschlepper hatten die dreiflügelige Gästetribüne im Bäratal angeliefert – 1000 Sitze inklusive. Viele Mitglieder waren zu früher Morgenstunde da, um den roten Gummiplatz bei der Festhalle in eine richtige Festivalarena zu verwandeln. Ihnen zur Seite standen die Mitarbeiter der Fachfirma. Zur Freude der Vorsitzenden, Marcel Staiger und Marcel Weber, standen die Tribünen innerhalb weniger Stunden. Auch die Firmen „Quadrex“ und „Stage X“ hatten bei der Projektierung ganze Arbeit geleistet. Oliver Schenk, Firmengründer von „Stage X“, freute sich über die Stippvisite in Nusplingen. Das Unternehmen hat sich auf große Events spezialisiert. Zum Beispiel liefert es regelmäßig Tribünen für Helene-Fischer-Konzerte in der Stuttgarter Arena oder die Jagsthausener Burgfestspiele mit dem legendären „Götz von Berlichingen“.