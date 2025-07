Erstmals verwandeln sich die Rheingärten in Neuenburg anlässlich des Nepomukfests in eine bunte Festmeile.

Das Nepomukfest lädt Einheimische und Gäste zu vier Tagen voller Musik, Unterhaltung und guter Stimmung ein. In diesem Jahr präsentieren sich die Neuenburger Vereine als Gastgeber mit einem breiten Angebot an Getränken und Speisen in neuem Ambiente.

Eröffnung: Am Freitag, 11. Juli, eröffnet Bürgermeister Jens Fondy-Langela um 17 Uhr das Nepomukfest an der Bühne in den Rheingärten.Der traditionelle Fassanstich, darf bei der Eröffnung nicht fehlen. Die Badische Staatsbrauerei Rothaus ist mit Freibierausschank und die Markgräfler Mineralquelle Steinenstadt sowie Lieler Schlossbrunnen mit kostenlosen alkoholfreien Getränken vor Ort.

Musikprogramm: Wie auch schon in den Vorjahren gibt es Live-Musik auf der Bühne mitten im Festgelände. Es darf getanzt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Am Freitag spielen ab 20 Uhr „Six 4 You“, am Samstag, 12. Juli, ab 20 Uhr „Hit Me!“, am Sonntag, 13. Juli, stehen ab 20 Uhr „Tom & Andy“ auf der Bühne und am Montag, 14. Juli, ab 20 Uhr „Gentle Session“.

Kinder können ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen

Kinderfest: Das Kinder- und Jugendbüro lädt wieder zur Nepomuk Kinderolympiade ein. Am Samstag von 15 bis 17 Uhr können Kinder bei Spiel und Spaß kleine Preise gewinnen. Verschiedene Spielstationen laden zur Geschicklichkeitsolympiade ein. Alle Kinder von vier bis zwölf Jahren dürfen mitmachen und im Amphitheater in den Rheingärten vorbeikommen.

Ökumenischer Gottesdienst: Am Sonntag wird ab 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Tauffest unter dem Titel: „Hast du Durst nach Leben?“ im Amphitheater gefeiert.

Seniorennachmittag: Am Montag findet ab 15 Uhr der traditionelle Seniorennachmittag beim Turnverein Neuenburg statt. Die Stadt lädt alle Senioren zu Kaffee und Kuchen ein. Wie in den Vorjahren wird ein Zubringerbus aus den Ortsteilen angeboten.

Autoscooter, Karussell und Riesenrad dürfen nicht fehlen

Vergnügungspark: Zum Nepomukfest in den Rheingärten darf auch der Vergnügungspark nicht fehlen, heißt es. Verschiedene Fahrattraktionen wie Autoscooter, Kinderkarussell sowie das große Riesenrad sollen für alle Besucher ein abwechslungsreiches Programm bieten.

Notdienst: Während der Festtage wird ein Sanitäts-Notdienst, die Feuerwehr und das DLRG auf dem Festgelände verortet sein.

Das Festgelände ist am Freitag von 17 bis 1.30 Uhr und von Samstag bis Montag von 11 bis – 1.30 Uhr geöffnet.

Verkehr

Sperrungen und Parken:

Wegen des Nepomukfests wird die Mülhauser Straße ab der Ecke Vogesenstraße/Rheinwaldstraße in Richtung Rheingärten ab Freitag, 11., bis Dienstag, 15. Juli, für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Zudem besteht ein beidseitiges Park- und Halteverbot in diesem Bereich, teilt die Stadt mit. Ausgenommen von der Sperrung ist der Anlieger- und Lieferverkehr. Es werden Parkplätze auf dem Stellplatz Vogesenstraße eingerichtet. Zudem steht das Parkhaus am Rheintor für die Besucher zur Verfügung. Eine Vielzahl an Radstellplätzen ist vorhanden. Die Verwaltung empfiehlt allen Ortsansässigen, das Festgelände zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu besuchen, heißt es in der Mitteilungen.

Busse fahren:

Ein SWEG-Sonderbus wird wie gewohnt für alle Nachtschwärmer eingerichtet. Der Unkostenbeitrag liegt bei zwei Euro zur Heimfahrt in die Stadtteile beziehungsweise vier Euro zur Heimfahrt in die Umlandgemeinden. Zusätzlich bietet die Stadt einen kostenlosen Transferbus von der Oberstadt in die Rheingärten (und zurück) an. Dieser verkehrt vom Bahnhof über die Breisacherstraße.