Veranstaltung in Nagold: Chancen und Risiken der digitalen Öffentlichkeit

Wie beeinflussen soziale Medien unsere Demokratie? Wie können politische Inhalte dort sichtbar gemacht werden – und was lässt sich gegen Falschinformationen und gezielte Desinformation tun? Diesen Fragen widmet sich eine gemeinsame Veranstaltung der SPD Nagold und des SPD-Kreisverbands Calw am Montag, 10. November, um 19 Uhr im Restaurantforum Nagold unter dem Titel „Social Media & Demokratie – Wie wir politische Kommunikation stärken können“.

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch gilt als eines der bekanntesten Social-Media-Gesichter der SPD. Mit über hunderttausend Followern auf verschiedenen Plattformen gelingt es dem 32-jährige Politiker aus dem Zollernalbkreis, komplexe politische Themen verständlich, pointiert und nahbar zu vermitteln, heißt es in der Ankündigung.

Vertrauen in politische Prozesse stärken

In Nagold wird Mesarosch darüber sprechen, wie demokratische Parteien und engagierte Bürger soziale Medien nutzen können, um Haltung zu zeigen, Menschen zu erreichen und Vertrauen in politische Prozesse zu stärken. Gleichzeitig wird er auf die Schattenseiten eingehen – insbesondere auf die zunehmende Verbreitung von Fake News, Hassrede und gezielter Desinformation, die demokratische Debatten vergiften und das Vertrauen in Institutionen untergraben.

„Falschinformationen und gezielte Manipulation gefährden das Fundament unserer Demokratie“, betont Mesarosch. „Deshalb müssen wir lernen, ihnen mit Fakten, Transparenz und klarer Kommunikation zu begegnen – gerade dort, wo sie entstehen: im Netz.“

Moderiert wird der Abend von Daniela Steinrode, SPD-Landtagskandidatin für den Landkreis Calw. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei und bietet Raum für Fragen, Austausch und Diskussion. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.