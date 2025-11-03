Veranstaltung in Nagold: Chancen und Risiken der digitalen Öffentlichkeit

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch spricht am Montag, 10. November, um 19 Uhr im Restaurantforum Nagold.
Wie beeinflussen soziale Medien unsere Demokratie? Wie können politische Inhalte dort sichtbar gemacht werden – und was lässt sich gegen Falschinformationen und gezielte Desinformation tun? Diesen Fragen widmet sich eine gemeinsame Veranstaltung der SPD Nagold und des SPD-Kreisverbands Calw am Montag, 10. November, um 19 Uhr im Restaurantforum Nagold unter dem Titel „Social Media & Demokratie – Wie wir politische Kommunikation stärken können“.