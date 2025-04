Veranstaltung in Horb: Sammelkarten à la Carte in Horb

1 Quartier 77-Gastronom Johannes Kiefer und der Schwenninger Händler Ahmed El Dsoki laden zur dritten Card-Show in Horb ein. Foto: Peter Morlok

Bei der dritten Cardshow im Quartier 77 gibt es jetzt Vintage-Trikots. Die Aussteller setzen auch auf Kinder und Jugendliche.









Das könnte zur Institution in Horb werden. Bei der dritten Card-Show im Quartier 77 dreht sich alles um das, was die Älteren unter Panini kennen: Die Sammelbilder. Quartier 77- Gastronom Johannes Kiefer sagt stolz: „Wir sind wahrscheinlich in diesem Frühjahr die einzige Card-Show im Ländle. In Reutlingen wurde der Termin abgesagt, die nächste ist erst wieder in Kaiserlautern.“ Und das erst ab 2. Mai.