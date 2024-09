Der traditionelle Zwetschgenmarkt findet am Samstag, 7. September, in Heiligenbronn statt. Die Feuerwehrabteilung Heiligenbronn lädt schon am Freitagnachmittag zur Schlachtplatte ins Festzelt ein.

Auch nach jahrhundertelanger Tradition lädt der Heiligenbronner Zwetschgenmarkt, der beispielsweise im Nachbarort Waldmössingen auch „Biera-Markt“ genannt wird, immer wieder aufs Neue zum Verweilen ein. Sei es zum Einkaufen, Bummeln oder nur, um mit Bekannten und Freunden ein Schwätzchen zu halten.

So dürfte am Samstag, 7. September, ab 8 Uhr in der Kreuz-, Kirch- und Bonaventura-Hauser-Straße wieder Hochbetrieb herrschen, wenn rund 90 Händler ihre verschiedenen Waren feilbieten. Die Corona-Delle, bei der 2022 nur noch 65 Marktbeschicker gekommen waren und für einen Tiefstand sorgten, wurde im vergangenen Jahr endgültig abgeschüttelt.

Mit Bratwurstduft, gerösteten Erdnüssen und Mandeln sowie Duftkerzen und -seifen herrscht wieder gewohnte Jahrmarkt-Atmosphäre. Wie in den vergangenen Jahren wird die Feuerwehr Heiligenbronn an ihrem Verkaufsstand mit Zwetschgen und Birnen dafür sorgen, dass der Markt seinem Namen gerecht wird.

Schlachtfest der Feuerwehr

Fest verbunden ist der Zwetschgenmarkt seit Jahren mit dem Schlachtfest der Feuerwehr. Sie lädt am Freitag, 6. September, ab 16 Uhr zur Schlachtplatte in vielen Variationen sowie auch anderen Speisen, Kaffee und Kuchen im Festzelt neben der Turnhalle der Stiftung St. Franziskus ein. Tags darauf am Samstag geht der Festbetrieb bereits um 9.30 Uhr los. Auf die kleinen Gäste wartet zum Verweilen eine Wasserwand, an der die Kinder mit einem Wasserstrahlrohr auf Objekte zielen können. Außerdem werden noch weitere Spaßspiele für den Nachwuchs bereitgehalten.

Der Termin des Zwetschgenmarkts kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Er findet immer an dem Samstag statt, der am nächsten zu Mariä Geburt liegt. Das Fest Mariä Geburt, das wie der Name sagt an die Geburt Marias erinnert, der Mutter Jesus Christus, feiern die katholischen, orthodoxen und anglikanischen Kirchen in diesem Jahr am 8. September.